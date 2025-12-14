Mit einem 24:8-Erfolg ist der Oberliga-Titelträger TuS Adelhausen beim KSV Appenweier ein weiteres Mal in dieser Saison erfolgreich geblieben. Dem TSV Kandern gelang es vor dem letzten Heimauftritt der Saison, den bisherigen Dritten ASV Urloffen II mit 19:12 zu besiegen, was auch die RG Hausen-Zell freuen sollte, die nach dem Derby-Erfolg gegen den KSV Rheinfelden nun wieder auf dem Treppchen logiert und mit einem Sieg gegen Schlusslicht Schiltigheim den dritten Platz klarmachen kann.

KSV Appenweier – TuS Adelhausen 8:24 Zwei Teams mit einem Altersschnitt von lediglich 22 Jahren trafen in der Ortenau aufeinander. Schon mit den beiden Überlegenheitssiegen von Ahmed Alfaraj (57 kg, Greco) und Michael Herzog (130 kg, Freistil) machte der TuS deutlich, dass es trotz der Adventszeit keine Geschenke für die Gegner gab. Mit einer 8:0-Führung legte Julius Kummer (61 kg, Freistil) die Grundlage in der ersten Runde in Folge einer Aktionszeit, die er mit drei Drehern nach dem Takedown nutzte. Erst in der Schlussminute kam sein Gegner, der auf 8:6 verkürzte, auf. Norman Trübe (66 kg, Greco) gewann ungefährdet mit 16:2. Der Schultersieg von Ayman Nissr (86 kg, Freistil) und die kampflose Vier von Nikita Revin (71 kg, Freistil) brachten die Vorentscheidung, die Jason Keil (75 kg, Freistil) mit einem Überlegenheitssieg in zweieinhalb Minuten abrundete.

TSV Kandern – ASV Urloffen 19:12

Lediglich einen Erfolg gönnte der TSV Kandern seinen Gästen in der ersten Halbzeit. Mit den Punktsiegen von Milian Zámbó (57 kg, Greco/ 9:3) und Marius Uja (130 kg, Freistil/ 9:0) gestartet, bauten Schultersieger Adrian Weber (98 kg, Greco) und Felix Anselm (66 kg, Greco) mit einem Überlegenheitssieg den Vorsprung aus. Spannend machte es Phil Sütterlin (86 kg, Freistil), der seine Führung bis zum Gong hart verteidigte und 3:2 gewann. Ebenfalls 3:2 punktete Lesandro Springer (71 kg, Freistil) durch den entscheidenden Punkt am Mattenrand Mitte der fünften Minute. Zwar war der schnelle Überlegenheitserfolg von Esli Rediger (80 kg, Greco) der letzte Einzelsieg der Kanderner, doch reichte dies schon für den klaren Heimsieg, womit der TSV Rang sechs sicher hat.

RG Hausen-Zell – KSV Rheinfelden 19:10

Mit einem spannenden Schlusskampf endete die Begegnung der beiden Bezirksteams in Zell. RG-Mann Patrick Käppeler (75 kg, Freistil) setzte sich trotz schwer umkämpfter Schlussminute mit 11:10 gegen Andrius Reisch durch. Zur Pause führten noch die Gäste nach den Siegen von Edgaras Voitechovskis (130 kg, Freilstil/ 14:0), Kevin Kähny (98 kg, Greco/ TÜ) und Patrick Hinderer (66 kg, Greco/ 7:2). Die RG punktete zunächst nur durch Luca Zeh (57 kg, Greco/ 10:5) und Überlegenheitssieger Vladimir Mandalov (61 kg, Freistil). Zwar setzte sich Rheinfeldens Sebastian von Czenstkowski (86 kg, Freistil) noch mit 4:2 gegen Manuel Kiefer durch, ehe die RG die restlichen Begegnungen – mit Ausnahme des Finales – vorzeitig gewann. So sorgten die Überlegenheitssieger Manuel Wolfer (71 kg, Freistil), Patrick Sutter (75 kg, Freistil) und der kampflose Bastian Kunz (80 kg, Greco) für die Wende und Vorentscheidung.