In der Ringer-Oberliga gewinnt der TSV Kandern klar gegen den ASV Urloffen II. Darüber freut sich auch die RG, die im Derby den KSV Rheinfelden mit 19:10 besiegt.
Mit einem 24:8-Erfolg ist der Oberliga-Titelträger TuS Adelhausen beim KSV Appenweier ein weiteres Mal in dieser Saison erfolgreich geblieben. Dem TSV Kandern gelang es vor dem letzten Heimauftritt der Saison, den bisherigen Dritten ASV Urloffen II mit 19:12 zu besiegen, was auch die RG Hausen-Zell freuen sollte, die nach dem Derby-Erfolg gegen den KSV Rheinfelden nun wieder auf dem Treppchen logiert und mit einem Sieg gegen Schlusslicht Schiltigheim den dritten Platz klarmachen kann.