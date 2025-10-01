Ringer-Oberliga: Hitzige Duelle um die Tabellenspitze der Oberliga

In der Ringer-Oberliga wartet am kommenden Wochenende ein Doppelkampftag. Gleich zwei Bezirksderbys hat die RG Hausen-Zell vor sich. Der TuS Adelhausen trifft auf ihre Verfolger.
Der Doppelkampftag der ersten von zwei Englischen Wochen in der diesjährigen Ringersaison wird in der Oberliga Südbaden aus lokaler Sicht besonders spannend. Trotz zweier Heimkämpfe hat der KSV Rheinfelden gegen zwei Reservemannschaften eher ein ruhiges Wochenende. Die RG Hausen-Zell bekommt zunächst zuhause Besuch vom TSV Kandern, ehe es beim TuS Adelhausen zum Spitzen- und Bezirksduell kommt. Nach dem Kampf in Zell empfängt der TSV die Mannschaft von S.A. Gries.