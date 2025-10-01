Ringer-Oberliga: Hitzige Duelle um die Tabellenspitze der Oberliga

In der Ringer-Oberliga wartet am kommenden Wochenende ein Doppelkampftag. Gleich zwei Bezirksderbys hat die RG Hausen-Zell vor sich. Der TuS Adelhausen trifft auf ihre Verfolger.

Der Doppelkampftag der ersten von zwei Englischen Wochen in der diesjährigen Ringersaison wird in der Oberliga Südbaden aus lokaler Sicht besonders spannend. Trotz zweier Heimkämpfe hat der KSV Rheinfelden gegen zwei Reservemannschaften eher ein ruhiges Wochenende. Die RG Hausen-Zell bekommt zunächst zuhause Besuch vom TSV Kandern, ehe es beim TuS Adelhausen zum Spitzen- und Bezirksduell kommt. Nach dem Kampf in Zell empfängt der TSV die Mannschaft von S.A. Gries.

Vielleicht schon eine erste Vorentscheidung bringt das Wochenende für Aufsteiger TuS Adelhausen. Denn am Freitag geht es für die letzte unbesiegte Mannschaft der Liga zur RG Eiche Allensbach an den Bodensee. Mit nur einer Niederlage aus den ersten vier Kämpfen steht die RG punktgleich mit der RG Hausen-Zell und dem KSV Rheinfelden direkt hinter dem TuS in der Tabelle.

TuS und RG: Erster Spitzenkampf seit sechs Jahren

Am Samstag steigt dann in der Dinkelberghalle das Spitzentreffen zwischen dem Verbandsliga-Aufsteiger TuS und dem Regionalliga-Absteiger RG. Das letzte Aufeinandertreffen der Spitzenteams beider Vereine ist inzwischen sechs Jahre her. Damals trafen beide Teams vor rund 500 Zuschauern in der Bundesliga Südwest aufeinander.

Während der TuS in die Endrunde zog, ging die RG im Anschluss in die Regionalliga Baden-Württemberg zurück. Einziger noch aktiver Ringer bei einem der beiden Vereine ist Manuel Wolfer, damals für den TuS Adelhausen gegen seinen Heimatclub erfolgreich, nun zurück im RG-Kader an alter Wirkungsstätte. RG-Trainer Edi Wolfer trifft dann auch auf zahlreiche Nachwuchstalente, die er als Jugendtrainer viele Jahre lang begleitete. Der TSV Kandern bekommt bei der RG Hausen-Zell nach dem KSV Rheinfelden bereits den zweiten Bezirksgegner vorgesetzt.

Dass die Töpferstädter nicht zu unterschätzen sind, erfuhr bereits die RG Eiche Allensbach bereits am vergangenen Samstag. Mit fünf Einzelsiegen brachte der TSV den Gegner mächtig ins Straucheln. Entsprechend gewarnt sein sollte die RG Hausen-Zell. Am Samstag bekommt der TSV dann Besuch von der S.A. Gries, welche zuletzt gegen die RG Hausen-Zell und ASV Urloffen II verlor.

Ebenfalls einen französischen Besucher hat der KSV Rheinfelden am Samstag. Dann tritt Olympia Schiltigheim II an, als einziges Team der Liga bisher noch ohne Erfolg.

Vermeintlich leichte Aufgaben für Rheinfelder Ringer

Allerdings gilt wie bei jedem Reserveteam die Gefahr, dass einzelne Ringer der „Ersten“ zum Einsatz kommen könnten. Zuvor kommt am Freitag der ASV Urloffen II nach Rheinfelden, der nach Startschwierigkeiten nun im Mittelfeld der Tabelle weilt. Allerdings müssen die Ortenauer mit dem Start der Bundesligen auch wieder ihr Team in der Zweiten Bundesliga Süd füllen, welches zeitgleich bei der KG Baienfurt/ Ravensburg antritt.