Ringer-Oberliga: Duelle auf Augenhöhe zum Auftakt

Während der TuS Adelhausen und der KSV Rheinfelden zum Auftakt in der Ringer-Oberliga zuhause starten, geht es für den TSV Kandern und die RG Hausen-Zell auswärts auf die Matte.
Mit vier Bezirksvereinen in der Ringer-Oberliga Südbaden startet am Samstag die neue Saison. Die beiden Routiniers TuS Adelhausen (gegen den ASV Urloffen II) und KSV Rheinfelden (gegen den KSV Appenweier) starten zuhause mit einem Doppelkampf in der Bezirks- und Oberliga. Ohne ihre Reserveteams auf Reisen gehen der TSV Kandern (beim KSK Furtwangen) und Neuling RG Hausen-Zell (gegen RG Eiche Allensbach).