Ringer-Oberliga: Dreier-Rennen an der Oberliga-Spitze

Verletzungsbedingte Ausfälle machen es den Bezirksteams schwer in ihrem Lauf zu bleiben. Der KSV Rheinfelden gewinnt das Derby gegen den TSV Kandern.
Einige Überraschungen brachte der Rückrundenstart auch in der Oberliga Südbaden. Der bislang klare Titelkandidat TuS Adelhausen schwächelte beim ASV Urloffen II und kassierte eine klare 11:24-Niederlage. Die RG Hausen-Zell musste sich knapp mit 14:16 der RG Eiche Allensbach geschlagen geben und der KSV Rheinfelden verlor in Appenweier mit 15:17. Einzig der TSV Kandern blieb am Freitag mit 23:13 gegen den KSK Furtwangen siegreich, ehe am Samstag Sieg und Niederlage sich für die Teams drehten.