Ringer-Oberliga: Dreier-Rennen an der Oberliga-Spitze

Verletzungsbedingte Ausfälle machen es den Bezirksteams schwer in ihrem Lauf zu bleiben. Der KSV Rheinfelden gewinnt das Derby gegen den TSV Kandern.

Einige Überraschungen brachte der Rückrundenstart auch in der Oberliga Südbaden. Der bislang klare Titelkandidat TuS Adelhausen schwächelte beim ASV Urloffen II und kassierte eine klare 11:24-Niederlage. Die RG Hausen-Zell musste sich knapp mit 14:16 der RG Eiche Allensbach geschlagen geben und der KSV Rheinfelden verlor in Appenweier mit 15:17. Einzig der TSV Kandern blieb am Freitag mit 23:13 gegen den KSK Furtwangen siegreich, ehe am Samstag Sieg und Niederlage sich für die Teams drehten.

Nach dem Überlegenheitssieg von Ronaldo Tanasa (57 kg Greco) folgten für den TSV gegen Furtwangen weitere Vierer durch Adrian Weber (130 kg Freistil, kampflos) sowie die Schultersieger Milian Zámbó (61 kg Freistil), Felix Anselm (66 kg Greco) und Phil Sütterlin (80 kg Greco). Esli Redigers (86 kg Freistil) knappe 10:12-Niederlage trug dennoch zum vorzeitigen Erfolg bei, den Janis Wohlschlegel (75 kg Greco) mit einem 10:0 abrundete.

Zum Derby beim KSV Rheinfelden begann der TSV entsprechend motiviert und sorgte zur Pause für Spannung mit 8:8 nach kräftiger Gegenwehr. Während der TSV durch Milian Zámbó (61 kg Freistil) und Felix Anselm (66 kg Greco) maximal punktete, musste der KSV in Form von Luillys Perez Mora (130 kg Freistil 2:2 gegen Marius Uja) und Kevin Kähny (98 kg Greco 12:2 gegen Adrian Weber sich bremsen lassen. Einzig Redar Khalil (57 kg Greco) kam gegen TSV-Nachwuchsringer Tom Vollmer mit 15:0 zu einer Vier. Nach der Pause spielten die Rheinfelder ihre Erfahrung aus. Neben dem Überlegenheitssieg von Sebastian von Czenstkowski (86 kg Freistil) folgten klare Punktsiege von Fabian Wepfer (71 kg Freistil 13:1 gegen Lesandro Springer), Leonard Zavarin (80 kg Greco 6:0 gegen Phil Sütterlin) und Andrius Reisch (75 kg Freistil 10:2 gegen Alex Anselm). Einzig Janis Wohlschlegel (75 kg Greco) gewann mit 16:0 noch nach der Pause für den TSV.

Die RG Hausen-Zell konnte am Samstag mit 22:12 sich gegen den ASV Urloffen II durchsetzen. Beide Teams zeigten sich im Vergleich zu Freitag unverändert. Hier musste die RG eine bittere und knappe Niederlage gegen die nun punktgleiche RG Eiche Allensbach einfahren. Vor allem im Freistil musste Hausen-Zell wichtige Punkte liegen lassen, kamen manche Angriffe erst spät oder gar nicht. So musste Manuel Wolfer (71 kg Freistil) dankbar sein für seinen 3:0-Erfolg durch Aktionszeiten. Denn über sechs Minuten kamen lediglich zwei Angriffsversuche des ehemaligen Nationalkadermitglieds. Manuel Kiefer (86 kg Freistil), Maximilian Mond (98 kg Greco) und Hojja Sarivi (130 kg Freistil) konnten ihre Führungen gegen die energisch auftretenden Gäste nicht verteidigen und unterlagen nach Punkten.

Der TuS Adelhausen kam nach der überraschend klaren Niederlage in Urloffen am Samstag in Furtwangen mit einem 32:7-Sieg zurück in die Erfolgsspur. Als Motivationshilfe stand Felix Krafft (130 kg Freistil) parat, der aber ohne Gegner zu vier Punkten kam. Mit Schultersiegen von Ahmed Alfaraj (57 kg Greco), Till Naumann (80 kg Greco) und Ayman Nissr (86 kg Freistil) sowie den Überlegenheitserfolgen von Julius Kummer (61 kg Freistil), Norman Trübe (66 kg Greco), Alexander Betz (75 kg Greco) und Alican Ulu (unüblich auf 75 kg Freistil) machte die Dinkelbergstaffel kurzen Prozess im Schwarzwald. In Urloffen waren tags zuvor lediglich Ahmed Alfaraj (57 kg Greco, 16:0), Till Naumann (80 kg Greco, 15:0) und Ayman Nissr (86 kg Freistil, 13:0) erfolgreich.