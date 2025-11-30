Ringer-Oberliga: Adelhausen dominiert auch in Zell

In der Ringer-Oberliga gewinnt der TuS Adelhausen klar bei der RG Hausen-Zell. Der KSV Rheinfelden tütet den Ligaverbleib ein, während Kandern in Gries verliert.
Notfalls muss der Trainer ran, aber im Derby wird nicht geklotzt. So zumindest ist die Bilanz von Oberliga-Tabellenführer TuS Adelhausen, der bei der RG Hausen-Zell zum Spitzenduell und Lokalvergleich antrat. Weniger emotional waren da die beiden Kämpfe im Elsass, wo sich der KSV Rheinfelden (gegen Olympia Schiltigheim II) und der TSV Kandern (gegen S.A. Gries) auf die Matten begaben.