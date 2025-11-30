Ringer-Oberliga: Adelhausen dominiert auch in Zell

Notfalls muss der Trainer ran, aber im Derby wird nicht geklotzt. So zumindest ist die Bilanz von Oberliga-Tabellenführer TuS Adelhausen, der bei der RG Hausen-Zell zum Spitzenduell und Lokalvergleich antrat. Weniger emotional waren da die beiden Kämpfe im Elsass, wo sich der KSV Rheinfelden (gegen Olympia Schiltigheim II) und der TSV Kandern (gegen S.A. Gries) auf die Matten begaben.

S.A. Gries – TSV Kandern 22:12. Bitter begann und endete der Kampf für den TSV Kandern beim Tabellennachbarn in Gries. Zunächst ging Legionär Ronaldo Tanasa (57 kg, Greco) nach einer 16:3-Führung noch auf die Schultern, dann verletzte sich Janis Wohlschlegel (75 kg. Greco) im vorletzten Duell des Abends wegen der Beinarbeit seines Gegners. Dieser wurde zwar postwendend dafür disqualifiziert, doch mussten die Gäste mit der Verletzung und der finalen Team-Niederlage leben. Milian Zámbó (61 kg. Freistil) bewies seine Klasse und sorgte mit seinem Schultersieg in der fünften Minute für vier Punkte. Doch lediglich Felix Anselm (66 kg, Greco) punktete noch für den TSV. Einige Ringer mussten eine Gewichtsklasse nach oben steigen, vermieden aber die maximale Niederlage. Alexander Anselm (80 kg, Greco) unterlag 1:12, Phil Sütterlin (86 kg Freistil) 0:9.,

Olympia Schiltigheim II – KSV Rheinfelden 11:21. Erneut nicht in Bestbesetzung und mit einer offenen Klasse setzte sich der KSV Rheinfelden bei Schlusslicht Schiltigheim dennoch erneut durch. Während Sebastian von Czenstkowksi (86 kg, Freistil) und Andrius Reisch (75 kg, Freistil) mit ihren Schultersiegen schon fast obligatorisch punkteten, beeindruckten die Nachwuchskräfte besonders. Mert Vardar (80 kg, Greco) unterlag lediglich 1:6, Leandro Willm (71 kg, Freistil) verpasste mit 3:3 aufgrund der höheren Wertung seinen ersten Oberliga-Erfolg. Diesen kassierte dafür Nachwuchsringer Davide Pierri (75 kg, Greco). Nach dem 0:3-Rückstand aufgrund der angeordneten Bodenlage in der ersten Runde kam er im zweiten Abschnitt dank eines erfolgreichen Schwunggriffs aus dem Stand zu einem 5:3-Punktsieg.

RG Hausen-Zell – TuS Adelhausen 9:26. Nach sechs Jahren trafen die beiden ersten Mannschaften der ehemaligen Bundesligisten wieder vor 350 Zuschauern in der Zeller Stadthalle aufeinander. Damals gewann der TuS in Liga eins mit 7:20. Michael Denner (71 kg, Freistil) trat damals bis 57 Kilogramm an und vertrat am Samstag nun Manuel Wolfer, der 2019 noch für den TuS Adelhausen 8:3 gewann und nun verhindert war. Mit 8:21 unterlag Denner dem TuS-Nachwuchsringer Neo Warkentin im aktionsreichsten Duell des Abends.

Eindeutiger die waren auf TuS-Seite die Überlegenheitserfolge von Ahmed Alfaraj (57 kg, Greco), Norman Trübe (66 kg Greco) und dem reaktivierten Felix Krafft (130 kg ,Freistil). Schultersieger wurden Alican Ulu (75 kg ,Greco) für den TuS und Bastian Kunz für die RG. Patrick Käppeler (75 kg, Freistil) sorgte mit seinem 16:0 nach 89 Sekunden für den dritten RG-Erfolg des Abends. Maximilan Mond (98 kg, Greco) setzte sich mit einem finalen Kraftakt mit 7:5 gegen TuS-Trainer Pascal Ruh durch.