Ringer im Umbruch: Wie der SV Gresgen seine Zukunft sichern will

Die Ringer aus Gresgen ringen nicht nur um den Klassenerhalt in der Verbandsliga, sondern auch um Personen, die Ämter im Vorstand übernehmen wollen. Der Kampf aus der Krise.

Im vergangenen Jahr feierte der SV Gresgen noch sein 100-jähriges Bestehen, nun steht ein Umbruch an. Klar, sei es ganz allgemein schwierig für Vereine, Ämter im Vorstand zu besetzen, sagt Vorsitzender Markus Eichin im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber beim SV Gresgen hätte man jahrelang Personen immer wieder überredet weiter zu machen. Und jetzt? „Jetzt lassen sie sich nicht mehr überreden“, erklärt er die aktuelle Situation.

So war dann klar, die für den 28. März geplante Hauptversammlung musste nun „auf unbestimmte Zeit“ verschoben werden. Denn: „Wären wir so in die Versammlung gegangen, hätten wir niemanden gefunden.“

Verein liegt den Menschen am Herzen

Ein Plan B musste also her. Der Verein organisierte vor einem Monat dann eine erste Versammlung, lud Mitglieder und Freunde ein und nannte diese „Zukunftsveranstaltung“. „Wir haben dann deutlich gemacht, dass wir Unterstützung brauchen, damit es für den Verein weitergeht“, erzählt Eichin. Da sei deutlich geworden, dass doch vielen im Ort der Verein am Herzen liege, und so hatten sich einige Gedanken gemacht und sich entschieden, sich zu engagieren, blickt Eichin zufrieden zurück. Auch Personen, die bereits im Vorstand waren, wechseln auf andere Positionen. In der Sitzung konnten somit bereits viele wichtige Positionen besetzt werden. „Das hat uns weiter gebracht“, freut sich der Vorsitzende.

Es braucht noch weitere Unterstützung

Die wichtigsten Ämter seien besetzt, aber für einige Posten brauche es noch Engagierte. Deshalb wird es am 28. März, 19 Uhr, im Hofgut Leo in Gresgen, einen weiteren Zukunftsabend geben. „Ziel ist es, die letzten Positionen in konstruktiver und gemeinschaftlicher Atmosphäre zu besetzen. Alle interessierten Personen sind hierzu eingeladen“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung.

„Wir wollen die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen“, sagt Eichin. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Auch im Förderverein Pro Ringen braucht es einen neuen Vorsitzenden, da dieser ein anderes Amt im Hauptverein übernehmen möchte.

Der SV Gresgen ist schon über 100 Jahre alt. Die Ringermannschaft des SV Gresgen in der Saison 1927/28 von links: Fritz Heitzmann, Otto Grether, Hans Brunner, Wilhelm Schöne, Albert Schöne, Maß Weiß, Alfred Steinebrunner. Foto: zVg/SV Gresgen

„Verein steht eigentlich super da“

Aktuell hat der SV Gresgen 350 Mitglieder, das ist viel für das kleine Bergdorf. Viele seien im Ort aufgewachsen, wohnen mittlerweile weit weg, blieben dem Verein aber verbunden, so Eichin. Als Aktive zählt er 30 bis 50 Mitglieder, die nicht nur bei den Ringern auf der Matte stehen, sondern auch bei Veranstaltungen mithelfen. Die Aktiven ringen jedes Jahr um den Klassenerhalt in der Verbandsliga, sagt Eichin etwas bedrückt. Bei der Jugend habe man aber sehr viel Zulauf und jede Menge Nachwuchs, freut sich der Vorsitzende. „Der Verein steht eigentlich super da, ein neuer Vorstand kann positiv in die Zukunft schauen.“

Am Samstag steht auch schon die nächste Veranstaltung an. Dann richtet der SV Gresgen die Bezirksmeisterschaften der Jugend aus. „Wir wollen unserer Jugend damit ermöglichen, einmal im Jahr in ihrer heimischen Halle einen Wettkampf zu haben.“

Bei Rückfragen oder Interesse, die Zukunft des Vereins aktiv mitzugestalten, steht Markus Eichin unter Tel. 0174/312 86 11 oder per E-Mail unter markus.eichin@sv-gresgen.de zur Verfügung.