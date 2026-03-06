Ringer im Umbruch: Wie der SV Gresgen seine Zukunft sichern will

Die Ringer aus Gresgen ringen nicht nur um den Klassenerhalt in der Verbandsliga, sondern auch um Personen, die Ämter im Vorstand übernehmen wollen. Der Kampf aus der Krise.
Im vergangenen Jahr feierte der SV Gresgen noch sein 100-jähriges Bestehen, nun steht ein Umbruch an. Klar, sei es ganz allgemein schwierig für Vereine, Ämter im Vorstand zu besetzen, sagt Vorsitzender Markus Eichin im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber beim SV Gresgen hätte man jahrelang Personen immer wieder überredet weiter zu machen. Und jetzt? „Jetzt lassen sie sich nicht mehr überreden“, erklärt er die aktuelle Situation.