Ringen Verbandsliga: Nichts zu holen für den SV Gresgen

Mirco Kleißler (61 kg Greco) ging mit 2:9 über die Zeit und gab damit nur zwei Zähler her. Nach dem kampflosen Erfolg von Magnus Vollmer (98 kg Freistil) sorgte vor der Pause Johannes Voegele (66 kg Freistil) mit einem 10:4-Sieg für die ersten Heimpunkte. Erst das SVG-Schlussduo sorgte für ein wenig Schadensbegrenzung. Martin Fricker (75 kg Freistil) holte in den finalen 100 Sekunden zehn Punkte und drehte damit seine Begegnung zum 19:13. Routinier Zsolt Berki (75 kg Greco) fackelte nicht ganz so lange: Nach vier Minuten stand der 17:2-Überlegenheitssieg fest.