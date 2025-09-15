Ringen Verbandsliga: Nichts zu holen für den SV Gresgen
Mit seinem 10:4-Erfolg sicherte Johannes Vögele (rechts) dem SV Gresgen zwei Mannschaftspunkte. Foto: Rolf Rombach

Keine Punkte gab es am Wochenende für die Ringer aus dem Wiesental.

Nicht viel zu holen hatte der SV Gresgen bei der Heimpremiere gegen die RKG Freiburg II. Mit lediglich vier Erfolgen zogen die Gastgeber den Kürzeren und unterlagen mit 12:21. Bei dieser Deutlichkeit würde auch der Einsatz von Doppelstartern in der Bundesliga-Reserve der RKG nicht mehr ausreichen, die Partie zu drehen. Neuzugang Andreas Greiner (130 kg Greco) konnte zwischenzeitlich seinen Rückstand verkürzen, unterlag dennoch am Ende klar mit 5:13.

 

Mirco Kleißler (61 kg Greco) ging mit 2:9 über die Zeit und gab damit nur zwei Zähler her. Nach dem kampflosen Erfolg von Magnus Vollmer (98 kg Freistil) sorgte vor der Pause Johannes Voegele (66 kg Freistil) mit einem 10:4-Sieg für die ersten Heimpunkte. Erst das SVG-Schlussduo sorgte für ein wenig Schadensbegrenzung. Martin Fricker (75 kg Freistil) holte in den finalen 100 Sekunden zehn Punkte und drehte damit seine Begegnung zum 19:13. Routinier Zsolt Berki (75 kg Greco) fackelte nicht ganz so lange: Nach vier Minuten stand der 17:2-Überlegenheitssieg fest.

 