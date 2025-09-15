Ringen Verbandsliga: Nichts zu holen für den SV Gresgen

Keine Punkte gab es am Wochenende für die Ringer aus dem Wiesental.
Nicht viel zu holen hatte der SV Gresgen bei der Heimpremiere gegen die RKG Freiburg II. Mit lediglich vier Erfolgen zogen die Gastgeber den Kürzeren und unterlagen mit 12:21. Bei dieser Deutlichkeit würde auch der Einsatz von Doppelstartern in der Bundesliga-Reserve der RKG nicht mehr ausreichen, die Partie zu drehen. Neuzugang Andreas Greiner (130 kg Greco) konnte zwischenzeitlich seinen Rückstand verkürzen, unterlag dennoch am Ende klar mit 5:13.