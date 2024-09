KSV Winzeln will dritten Sieg

1 Auf Felix Beck (unten) und der KSV Winzeln warten in Obereisesheim eine nicht leichte Aufgabe und dabei ist die Unterstützung der Fans von enormer Wichtigkeit. Foto: Martin Trik

KSV Obereisesheim– KSV Winzeln (Samstag, 19.30 Uhr). Nach zwei Erfolgen wartet am Samstag auf den KSV Winzeln I eine echte Herausforderung. Die Reise geht nach Obereisesheim und in der Vorrunde sind die Ringer aus dem Neckarsulmer Stadtteil für die KSV-Mannschaft schon immer ein unbequemer Gegner. Zehn von ihren 14 Punkten im Vorjahr holten sie in der Vorrunde.