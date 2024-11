Ringen Verbandsliga: KSV Winzeln kann Meisterschaft klar machen

1 Den Heimkampftag des KSV Winzeln eröffnen am Samstag die Jugendringer mit einem Doppelwettkampf. Foto: Martin Trik

VERBANDSLIGA: KSV Winzeln – TSG Nattheim (Samstag, 19.30 Uhr). KSV-Erste empfängt mit der TSG Nattheim einen Gegner, der in der Tabelle mit sechs Punkten auf dem drittletzten Platz rangiert und den Klassenerhalt schon sicher hat. Die Gäste gelten als unberechenbare Mannschaft, die immer wieder mit verschiedenen Aufstellungen antritt. So traten sie am letzten Wochenende zuhause gegen den AV Sulgen bei der 8:25-Niederlage ohne ausländische Ringer an. Eine Woche zuvor schnupperten die TSG in Tuttlingen mit zwei starken ungarischen Ringern im Team beim 18:20 an einem Punktgewinn. So darf man gespannt sein, wie sich die Ostälbler in Winzeln präsentieren werden. Für die KSV-Staffel gilt es nach der Pause wieder in Tritt zu kommen und darf den Kampf nicht auf die leichte Schulter nehmen, um die weiße Weste zu behalten. BEZIRKSLIGA: Mit dem SV Dürbheim II empfängt die zweite Mannschaft des KSV Winzeln die beste württembergische Mannschaft der ARGE Bezirksliga. Dürbheim belegt in der Tabelle den dritten Platz und besiegte zuletzt Tabellenführer Allensbach. Dieser Kampf beginnt um 18 Uhr. SCHÜLERRINGER: Den Kampftag in Winzeln am Samstag eröffnet die KSV-Schülermannschaft. Ab 15.30 Uhr hat sie Trossingen und Allensbach zum Gegner.