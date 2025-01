Ringen Verbandsliga Größter Erfolg für Ringer des AV Hardt

Noch vor der offiziellen Frist am 31. Januar 2025 ist in die Ligenstruktur des Württembergischen Ringerverbands (WRV) kräftig Bewegung gekommen. Von Rückzügen einiger Mannschaften profitiert der AV Hardt, der somit erstmals in die Oberliga Württemberg aufsteigt.