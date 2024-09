1 Lieferten sich im Vorjahr in der Hardter Arthur-Bantle-Halle ein packendes Gefecht, Adrian Jauch (rotes Trikot) vom AV Hardt und Marco Eckl (AV Sulgen). Foto: Lothar Herzog

AV Hardt – AV Sulgen (Samstag, 19.30 Uhr). Bei den Gastgebern läuft es bisher wie am Schnürchen und nach drei Siegen in Folge hat sich die Zehn von AVH-Trainer Klaus Malz zum Geheimtipp auf den Meistertitel in der Verbandsliga Württemberg gemausert.