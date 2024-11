Ringen Verbandsliga: Erfolgsserie des KSV Winzeln hält auch in Rückrunde an

Erfolgsserie des KSV Winzeln hält auch in Rückrunde an

1 Kampfrichter Ralf Schneider schaut zu, wie Marius Ganter vom KSV Winzeln (blaues Trikot) den Unterelchinger Jonas Wuchenauer mit dieser Zange auf beide Schultern legt. Foto: Martin Trik

KSV Unterelchingen – KSV Winzeln 17:20. In den fünf gewonnenen Kämpfen gab es jeweils die volle Punktzahl und bei zwei Kämpfen konnte die Niederlage in Grenzen gehalten werden, was ebenfalls zum Gesamtsieg beitrug. Da auch der schärfste Verfolger Wurmlingen/Tuttlingen seinen Kampf gewinnen konnte, kommt es am Freitag in Winzeln zum Spitzenkampf in der Verbandsliga.