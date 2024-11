Ringen Verbandsliga: Derbytime beim AV Sulgen

Der AV Hardt will seine Chancen um den Aufstieg mit einem Erfolg in Sulgen vergrößern. Die äußeren Bedingungen haben sich gegenüber dem Vorrundenkampf, der beim 13:13 keinen Sieger hatte, kaum geändert. Die Gäste von der Höhe reisen als Tabellenzweiter an und bekommen erneut die Favoritenrolle aufgebürdet.