Ringen Verbandsliga: Derbysieg für AV Sulgen gegen AV Hardt

1 Sulgens Giorgi Chachua (rotes Trikot) schultert den Hardter Farin Wöhrle und sorgt für einen Start ins Derby der Gastgeber. Foto: Lothar Herog

AV Sulgen – AV Hardt 14:12. Das prestigeträchtige Derby lockte am Freitagabend rund 600 Ringsportfans in die Sulgener Festhalle. Beide Mannschaften, die sich im Vorkampf in Hardt 13:13 trennten, traten in Bestbesetzung an. Den Gastgebern war es gelungen, in Giorgi Sakandelidze kurzfristig hochgradigen Ersatz für den verletzten Simone Iannattoni zu verpflichten. Damit hatte das Malz-Team von der Höhe nicht gerechnet, wodurch sich der AVS beim Wiegen einen psychologischen Vorteil verschaffte.