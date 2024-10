Ringen Verbandsliga: Derbyfieber: KSV Winzeln erwartet AV Sulgen

Da der KSV Winzeln als ungeschlagener Tabellenführer in der Favoritenrolle ist, darf man gespannt sein, was der Rivale aus Sulgen am Donnerstagabend (20.30 Uhr) auf die Matte bringen wird. Der AVS würde sich natürlich gern für die Hinrundenniederlage revanchieren. Die Fans auf beiden Seiten werden ihre Mannschaften sicherlich zahlreich und lautstark unterstützen und dem Lokalkampf den nötigen Rahmen geben.