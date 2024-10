Ringen Verbandsliga: AV Sulgen steckt im Mittelmaß

Nach der dritten Saisonniederlage mit 12:20 bei der KG Wurmlingen/Tuttlingen im achten Kampf muss sich der Verbandsligist damit abfinden, in diesem Jahr nur Mittelmaß zu sein. Für das am kommenden Donnerstag anstehende Derby beim KSV Winzeln hat sich der AV Sulgen nicht wie erhofft ins Gespräch gebracht. Wieder einmal zeigte es sich, dass die Sulgener schnell zur Beute des Gegners werden, wenn nur ein Stammringer nicht mit an Bord ist.