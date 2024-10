Ringen Verbandsliga: AV Hardt ist Tabellenführung los

Dramatischer Verlauf im Derby beim KSV Winzeln. Die Gäste traten fast in der erwarteten Aufstellung an, lediglich Dmytro Zlatkin fehlte im AVH-Team, was sich für die Gäste in der Endabrechnung negativ auswirkte. Beim KSV Winzeln trat Philipp Ganter eine Gewichtsklasse tiefer an und auch Trainer Baris Diksu stellte sich selber auf.