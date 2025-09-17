Ringen um Übernahme: Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien

Der Widerstand aus Deutschland stoppt Unicredit-Chef Andrea Orcel nicht - er stockt bei der Commerzbank weiter auf. Ein Übernahmeangebot wird wahrscheinlicher.
Frankfurt/Mailand - Die Unicredit lässt bei der Commerzbank nicht locker: "Wir befinden uns in einer Situation, in der wir nun die vollständige Kontrolle über unsere 29 Prozent physischen Anteile an der Commerzbank haben. Diese 29 Prozent werden konsolidiert", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel bei einer Konferenz der Bank of America. Eine offizielle Mitteilung des Mailänder Instituts dazu gab es zunächst nicht.