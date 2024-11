Der Medaillentraum von Georgio Scarpello geht nicht in Erfüllung

1 Georgios Scarpello gewann 2022 EM-Bronze, wartet aber noch auf seine erste WM-Medaille. Foto: United World Wrestling

Der Schwenninger Ringer hat bei der U23-WM im albanischen Tirana eine Medaille verpasst. Die Niederlage in der Hoffnungsrunde war „sehr ärgerlich".









Der 22-Jährige schied in Tirana (Albanien) in der Hoffnungsrunde aus. Seinen ersten Kampf verlor Scarpello gegen späteren Weltmeister Alisher Ganiev aus Usbekistan. „Er war ganz klar der bessere Ringer an diesem Tag, da gibt es keine Zweifel“, betont Scarpello.