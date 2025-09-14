Ringen – Schwarzwald: Furtwangen lässt Federn, Vöhrenbach mit einer Premiere

1 Der Furtwanger Mihai Esanu gewann seinen Kampf. Foto: Michael Kienzler Ringer-Oberligist KSK Furtwangen verliert in Adelhausen. Vöhrenbacher feiern in der Landesliga ihren ersten Saisonsieg.







OBERLIGA TuS Adelhausen – KSK Furtwangen 22:14. Die Furtwanger haben gegen den Aufsteiger und Ex-Bundesligisten aus Adelhausen ihre erste Saisonniederlage kassiert. Zur Pause hatten die Bregtäler sogar noch mit 10:8 geführt. „Mit Glück hätten wir das Endergebnis auch noch enger gestalten können“, bilanzierte KSK-Trainer Tobias Haaga. Die 71-Kilogramm-Klasse musste Furtwangen unbesetzt lassen. 57 kg F: Ahmed Alfaraj – Obaidullah Amarkhil 4:0 TÜS. Amarkhil hatte gegen den druckvollen Stil von Alfaraj keine Chance. 130 kg/G: Michael Herzog – Hadis Vehapi 0:4SS (0:4). Vehapi sorgte für ein Ausrufezeichen. Nach nur 33 Sekunden legte er den bundesligaerfahrenen Herzog auf die Schultern. 61 kg/G: Wladislav Melnikov – Raphael Gliese 4:0 SS. Gliese kämpfte beherzt, sammelte auch Punkte, fand sich aber nach gut vier Minuten auf den Schultern wieder. 98 kg/F: Marlon Bäumle – Anton Mutig 0:4 SN. Ein starker Auftritt des Furtwangers. 66 kg/F: Nikita Revin – Mihai Esanu 0:2 (0:6) PN. Esanu musste gegen den starken Revin alles aufbieten. Er kämpfte taktisch clever und gewann verdient nach Punkten. 86 kg/G: Till Naumann – Enes Vehapi 0:4 SN. Enes Vehapi schulterte Naumann nach knapp 90 Sekunden.