Ringen – Schwarzwald: Furtwangen lässt Federn, Vöhrenbach mit einer Premiere
Der Furtwanger Mihai Esanu gewann seinen Kampf. Foto: Michael Kienzler

Ringer-Oberligist KSK Furtwangen verliert in Adelhausen. Vöhrenbacher feiern in der Landesliga ihren ersten Saisonsieg.

OBERLIGA TuS Adelhausen – KSK Furtwangen 22:14. Die Furtwanger haben gegen den Aufsteiger und Ex-Bundesligisten aus Adelhausen ihre erste Saisonniederlage kassiert. Zur Pause hatten die Bregtäler sogar noch mit 10:8 geführt. „Mit Glück hätten wir das Endergebnis auch noch enger gestalten können“, bilanzierte KSK-Trainer Tobias Haaga. Die 71-Kilogramm-Klasse musste Furtwangen unbesetzt lassen. 57 kg F: Ahmed Alfaraj – Obaidullah Amarkhil 4:0 TÜS. Amarkhil hatte gegen den druckvollen Stil von Alfaraj keine Chance. 130 kg/G: Michael Herzog – Hadis Vehapi 0:4SS (0:4). Vehapi sorgte für ein Ausrufezeichen. Nach nur 33 Sekunden legte er den bundesligaerfahrenen Herzog auf die Schultern. 61 kg/G: Wladislav Melnikov – Raphael Gliese 4:0 SS. Gliese kämpfte beherzt, sammelte auch Punkte, fand sich aber nach gut vier Minuten auf den Schultern wieder. 98 kg/F: Marlon Bäumle – Anton Mutig 0:4 SN. Ein starker Auftritt des Furtwangers. 66 kg/F: Nikita Revin – Mihai Esanu 0:2 (0:6) PN. Esanu musste gegen den starken Revin alles aufbieten. Er kämpfte taktisch clever und gewann verdient nach Punkten. 86 kg/G: Till Naumann – Enes Vehapi 0:4 SN. Enes Vehapi schulterte Naumann nach knapp 90 Sekunden.

 

80 kg/F: Rayanne Essaidi – Eduard Jung 2:0 (7:3) PS. Die gute Leistung des Furtwangers wurde nicht belohnt. 75 kg/F: Jason Keil – Philipp Wolber 4:0 SS. Der Kampf war nach wenigen Sekunden entschieden. 75 kg/G: Alican Ulu – Matthäus Weiß 4:0 SS. Weiß lag nach zwei Minuten auf der Schulter. LANDESLIGAKSV Vöhrenbach – KSV Wollmatingen 18:16. Der erste Saisonsieg für Vöhrenbach ist unter Dach und Fach. 57 kg/F: Ershad Barialay kassierte gegen Fahim Dusti eine Schulterniederlage. 130 kg/G: Simon Zwirner gewann mit 5:4 gegen Maurice Mischlinski. 61 kg/G: Dominik Kitiratschky siegte überlegen gegen Jonathan Hummel. 98 kg/F: Christian Fehrenbach lag gegen Steffen Blum auf der Schulter. In der Klasse 66 kg/F wurde Vöhrenbachs Denis Agar kampfloser Sieger. 86 kg/G: Simon Günter gewann überlegen gegen Jonas Voges. 71 kg/G: Jonas Kammerer sicherte sich bei seinem Comeback einen 9:2-Punktsieg gegen Samuel Fischer. 80 kg/F: Wollmatingen wurde hier kampflos Sieger. 75 kg/F: Nicho Hübsch war Alexander Gimmnich klar unterlegen. 75 kg/G: Lorenzo Voppichler machte mit dem 14:3-Punktsieg gegen Philipp Gimmnich den 18:16-Teamsieg für Vöhrenbach klar.

 