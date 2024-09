Ringen Regionalliga: Trainer Brenn erwartet schwere Saison

1 Fabian Reiner (blaues Trikot) hat schon wiederholt als Schlussringer den Mannschaftssieg noch möglich gemacht. Foto: Lothar Herzog

Regionalligist KSV Tennenbronn startet am 7. September in die neue Runde









Link kopiert



Wenn am Samstag, 7. September, die Mannschaftsrunde in der Regionalliga Baden-Württemberg startet, darf es beim KSV Tennenbronn möglichst keine verletzten Ringer geben. KSV-Trainer Matthias Brenn kann zwar auf ein kampfstarkes Team zurückgreifen, allerdings ist die Personaldecke äußerst dünn. „Da die Liga nochmals stärker geworden ist als in den vergangenen Jahren, sind Ausfälle nur schwer oder überhaupt nicht zu kompensieren“, räumt Brenn ein.