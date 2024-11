1 Auf den Tennenbronner Jonas Schondelmaier (rotes Trikot) wartet gegen die RG Lahr ein dicker Brocken. Foto: Lothar Herzog

RG Lahr hat sich zum Angstgeber für die Gastgeber entwickelt. Die müssen dennoch alles daransetzen, um zu punkten.









KSV Tennenbronn – RG Lahr (Samstag, 20 Uhr). Seit dem Aufstieg der Gäste in die Regionalliga Baden-Württemberg im vorigen Jahr ist der KSV Tennenbronn in drei Begegnungen noch sieglos. Da auch die Ortenauer den Klassenerhalt noch längst nicht in der Tasche haben und dafür Punkte brauchen, macht die Sache für die Brenn-Staffel nicht einfacher.