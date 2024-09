Ringen Regionalliga: Letztes Duell besiegelt Niederlage

1 Der Wettkampf zwischen dem KSV Tennenbronnn und KSV Hofstetten sorgtefür eine volle Festhalle. Foto: Frei

KSV Tennenbronn – KSV Hofstetten 14:15. In einem auf Augenhöhe geführten Regionalliga-Derby zwischen dem Gast gebenden KSV Tennenbronn und dem KSV Hofstetten stand es vor dem letzten Einzelduell 14:14. Bis dahin war in einer klassischen Ringkampfschlacht für die Brenn-Staffel schon nicht alles nach Plan gelaufen. Doch mit Schlussringer Fabian Reiner hätte wohl jeder Tennenbronner Fan darauf gewettet, dass der Sieg und die Punkte an der Schiltach bleiben.