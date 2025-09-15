Ringen Regionalliga: Heimniederlage im Höllsteiner Hexenkessel

Trotz eines guten Starts reichte es der WKG Weitenau-Wieslet am Samstag nicht, dem KSV Hofstetten die Auswärtspunkte vorzuenthalten. In der Landesliga setzte sich die WKG-Reserve noch gegen den KSV Hofstetten II mit 19:14 durch, womit das Team seine ersten Saisonpunkte einfuhr. In der Regionalliga folgten dem furiosen Schultersieg von WKG-Neuzugang Gaspard Cheynoux beim Stand von 14:0 allerdings dann nicht mehr genügend weitere Punkte, um nach der zehnten Begegnung als Sieger von der Matte gehen zu können.

Nicht nur wegen des Gewichtsnachteils von 32 Kilogramm stand Sebastian Kindorf (130 kg Greco) auf verlorenem Posten. Nationalkadermitglied Patrick Neumaier schon Kindorf bereits nach vier Sekunden erstmals von der Matte für den Führungspunkt. Nach dem nächsten Zähler am Mattenrand katapultierte Neumaier sein Opfer aus dem Stand zu Boden und ließ einen Dreher folgen. Im Stand ging es zunächst an den Mattenrand und erneut aus dem Stand in die Horizontale, wo das KSV-Aushängeschild beim Stand von 13:0 zum Schultersieger wurde.

Noah Dürr hatte mir Alyosha Iliev (61 kg Greco) einen der bulgarischen Neuzugänge des KSV. Nach zwei Minuten und 43 Sekunden musste er den Überlegenheitssieg des Gäste-Ringers zulassen. Mit Freistil-Trainer Adrian Recorean (98 kg Freistil) konnten die WKG-Fans nach harten sechs Minuten endlich wieder jubeln. Allgaier verkürzte nach seiner Ermahnung am Mattenrand auf 2:1, bekam dann in der dritten Minute dennoch eine Aktionszeit, nach deren wertungslosen Ablauf ein Punkt an Recorean ging. Direkt zum Start nach der Pause konnte der WKG-Mann erneut am Mattenrand punkten, weshalb eine weitere Aktionszeit wenige Sekunden später an Allgaier ging.

Auch diese konnte der KSV-Athlet nicht nutzen, womit Adrian Recorean der zweite Mannschaftspunkt durch einen 5:1-Punktsieg zuteil wurde.

Jonas Dürr (86 kg Greco) musste nach der Pause gleich drei Mal in die angeordnete Bodenlage, wo der ehemalige Bundesliga-Ringer Julian Neumaier mittels Drehern dann punkten konnte. Die 1:9-Niederlage gibt entsprechend nicht wider, wie eng es eigentlich in diesem Duell zweier Kraftpakete zuging. Nachdem auch Simon Dürr (71 kg Greco) mit seiner 2:6-Niederlage nicht helfen konnte, wurde es trotz des 8:0-Siegs von Stephan Brunner (80 kg Freistil) eng für die WKG. Nach vier Minuten musste Timo Streule (75 kg Freistil) die Überlegenheitsniederlage und damit den KSV-Mannschaftssieg zulassen.

Dennoch kämpfte Schlussmann Daniel Baier (75 kg Greco) um jeden Punkt und verlor aufgrund zweier angeordneter Bodenlagen gegen ihn mit 1:2.