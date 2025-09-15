Ringen Regionalliga: Heimniederlage im Höllsteiner Hexenkessel

Die WKG Weitenau-Wieslet muss sich dem KSV Hofstetten im Derby mit 12:18 geschlagen geben.
Trotz eines guten Starts reichte es der WKG Weitenau-Wieslet am Samstag nicht, dem KSV Hofstetten die Auswärtspunkte vorzuenthalten. In der Landesliga setzte sich die WKG-Reserve noch gegen den KSV Hofstetten II mit 19:14 durch, womit das Team seine ersten Saisonpunkte einfuhr. In der Regionalliga folgten dem furiosen Schultersieg von WKG-Neuzugang Gaspard Cheynoux beim Stand von 14:0 allerdings dann nicht mehr genügend weitere Punkte, um nach der zehnten Begegnung als Sieger von der Matte gehen zu können.