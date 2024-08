Ringen Olympia: Sandra Paruszewski kann hoffen

1 Ringerin Sandra Paruszewski vom AV Sulgen im roten Trikot bei ihrem Olympiaeinsatz in Paris gegen Nichita. Foto: Lothar Herzog

Ringerin des AV Sulgen hat Chance auf Medaille über Hoffnungsrunde.









Die Sulgener Ringerin Sandra Paruszewski hat ihren Olympia-Auftaktkampf in Paris in der Gewichtsklasse 57kg gegen Anastasia Nichita aus Moldawien verloren. Bereits zur Halbzeit führte die dreifache Europameisterin (2020/2022/2023) und Weltmeisterin von 2022 mit 4:0. Zwei Schleuderversuche von Paruszewski konterte die erfahrene Moldauerin zum 9:0-Punktendstand. Da ihre Bezwingerin wenig später das Viertelfinale gegen die Brasilianerin Giullia Penalber auf Schultern gewann, blieb die sogenannte zweite Chance für Paruszewski erhalten, am heutigen Freitag wieder dabei zu sein.