Ringen Oberliga: Spannendes erstes Oberliga-Derby in Kandern

Der KSV Rheinfelden bleibt im Derby beim TSV Kandern obenauf. Der TuS Adelhausen gewinnt gegen energische Furtwanger. Die RG Hausen-Zell sichert sich in Urloffen die ersten Punkte.
Das erste von vielen Bezirksderbys in der Oberliga Südbaden startete am Samstag in Kandern zwischen dem TSV und dem KSV Rheinfelden. Mit 21:12 gewann der Favorit vom Hochrhein. Bereits am Freitag gewann der TuS Adelhausen 22:14 gegen den KSK Furtwangen und die RG Hausen-Zell kam beim ASV Urloffen II mit einem knappen 15:13 zum ersten Saisonerfolg.