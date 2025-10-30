Ringen-Oberliga: Das Bezirksderby lockt in Rheinfelden

In der Ringer-Oberliga ist die RG Hausen-Zell am Doppel-Kampftag bereit für die Heimrevanche gegen den Verfolger. Das Derby in Rheinfelden lockt.
Der Stilartenwechsel sorgt in der Ringer Oberliga Südbaden dafür, dass auch die zweite Saisonhälfte nicht langweilig werden wird. Da der Feiertag auf den Samstag fällt, ist der dritte Kampf der Englischen Woche bereits am heutigen Freitag. Während die RG Hausen-Zell beide Duelle zuhause hat, muss der TuS Adelhausen doppelt auswärts ran. Abwechslung genießen dafür der TSV Kandern und der KSV Rheinfelden.