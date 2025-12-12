Ringen KSV Winzeln: Starker Gegner für KSV-Erste
1
Den Gegner mit gekonnter Technik schultern und der Kampfrichter verfolgt die Aktion genau. Foto: Martin Trik

Die Erste es KSV Winzeln wird daheim gefordert. Die „Zweite“ kann die Meisterschaft perfekt machen.

KSV Winzeln – TSV Ehningen (Samstag, 19.30 Uhr). Im letzten Heimkampf gilt beim Oberligisten KSV Winzeln die Konzentration auf den TSV Ehningen. Bereits in der Vorrunde in Ehningen mussten die KSV-Ringer alles geben, um mit einem knappen 16:15 erfolgreich zu sein, verlangte der TSV alles ab. Und dies wird sich auch am Samstag wiederholen müssen, da die Gäste vom Schönbuch unter anderem Tabellenführer Herbrechtingen besiegen konnten und gegen Aichhalden nur knapp den Kürzeren zogen. Bei einem Heimsieg ist der derzeitige dritte Platz unabhängig vom Ausgang der anderen Begegnungen auf jeden Fall sicher.

 

KSV II vor Meisterschaft

In der Bezirksliga hat der KSV Winzeln II mit dem 13:13 Unentschieden in Singen einen sehr großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Mit einem Erfolg oder zumindest einem Unentschieden gegen den Tabellenletzten AC Villingen kann sich Mannschaft am Samstag den Titel sichern. Kampfbeginn ist um 18 Uhr

KSV-Schülerringer

Die Schülerringer des KSV Winzeln haben zum Abschluss der Verbandsrunde in Allensbach noch mal einen Doppelkampftag zu bestreiten. Gegner sind die RG Eiche Allensbach und der SV Triberg. Die Kämpfe beginnen um 17.30 Uhr.

 