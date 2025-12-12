Ringen KSV Winzeln: Starker Gegner für KSV-Erste

1 Den Gegner mit gekonnter Technik schultern und der Kampfrichter verfolgt die Aktion genau. Foto: Martin Trik Die Erste es KSV Winzeln wird daheim gefordert. Die „Zweite“ kann die Meisterschaft perfekt machen.







KSV Winzeln – TSV Ehningen (Samstag, 19.30 Uhr). Im letzten Heimkampf gilt beim Oberligisten KSV Winzeln die Konzentration auf den TSV Ehningen. Bereits in der Vorrunde in Ehningen mussten die KSV-Ringer alles geben, um mit einem knappen 16:15 erfolgreich zu sein, verlangte der TSV alles ab. Und dies wird sich auch am Samstag wiederholen müssen, da die Gäste vom Schönbuch unter anderem Tabellenführer Herbrechtingen besiegen konnten und gegen Aichhalden nur knapp den Kürzeren zogen. Bei einem Heimsieg ist der derzeitige dritte Platz unabhängig vom Ausgang der anderen Begegnungen auf jeden Fall sicher.