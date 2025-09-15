Ringen KSV Winzeln: Aufsteiger in starker Verfassung

SV Winzeln – SC Korb 17:16. Mit einem an Spannung kaum zu überbietenden Kampf, der Werbung für den Ringkampfsport war, startete die KSV-Erste, getragen von den zahlreichen Fans gegen den SC Korb. Einige Gästeringer nahmen sich zwischendurch Verschnaufpausen, die der sehr gut leitende Kampfrichter Gerd Reich konsequent mit Gegenpunkten bestrafte, was letztlich mit entscheidend für deren Niederlage war.

Gegner deutlich schwerer Beim Auftaktduell musste sich Paul Reichert (57kg, fr) seinem Gegner Bachuki Arveladze geschlagen geben. Diesen Rückstand konnte KSV-Ringer Roman Balchivschii (130kg, gr) egalisieren. Er setzte seinen fast 30kg schwereren Kontrahenten Roman Schatz gleich unter Druck und punktete. Eine Leichtsinnigkeit wurde ihm aber fast zum Verhängnis, da ihm eine Schulterniederlage drohte. Nach knapp vier Minuten wurde Balchivschii selbst Schultersieger.

Kampf auf Augenhöhe

Einen Kampf auf Augenhöhe lieferten sich Philipp Ganter (61kg, gr) und Gästeringer Catalin Vitel. Nach erkämpfter Oberlage, drehte Ganter seinen Gegner und siegte mit 6:2 (2:0) Punkten. Keine Chance hatte daraufhin Felix Beck (98kg, fr), der nach mehreren Beinangriffen SCK-Ringer Grigoe Albu einen Überlegenheitssieg überlassen musste. Dass zwei Gewichtsklassen und eine Liga höher ein anderer Wind weht, musste Lars Reiter (66kg, fr) vom KSV anerkennen. Unter anderem nach fünf Beinschrauben in Folge musste er sich in der ersten Runde Enrico Baumgärtner geschlagen geben. Zur Pause führten die Gäste somit mit 12:6-Punkten.

Überlegenheitssiege für KSV

Seine ganze Klasse zeigte einmal mehr Semion Brekkeli (86kg, gr) gegen den Ex-Weilimdorfer Alexej Narornj. Brekkeli ließ Nagorny keine Chance und punktete mit mehreren Durchdrehern und Aushebern zum 17:1-Überlegenheitssieg. Nick Wernz (71kg, gr) stand seinem Mannschaftskameraden in nichts nach und brachte den KSV Winzeln wieder in Führung. Er punktete gegen Robin Zentgraf ebenfalls mit Aktionen im Stand und in der Bodenlage zum 16:1-Überlegenheitssieg.

Zwischen Marian Rall (80kg, fr), der erstmals wieder im KSV-Dress auf die Matte ging, und Asadullah Nemati entwickelte sich eine spannende Begegnung, die Rall 13:4 gewann zur 17:12-Führung der Gastgeber.

Letztes Duell entscheidet

Nicht zum Zug kam Paul Steinhilber (75kg, fr) gegen Elias Kunz und verlor 0:7. Somit musste das letzte Einzelduell zwischen Adrian Heim (75kg, fr) und Gästeringer Felix Rohrwasser die Entscheidung bringen. Zuerst sah es nach einem punktearmen Kampf aus. Als Rohrwasser mit zwei Aushebern mit 9:1 in Führung lag, was das 17:17 bedeutet hätte, legte er eine Verschnaufpause ein, die vom Kampfrichter wie schon bei Nemati mit einem Gegenpunkt bestraft wurde. Bei seinem 9:2-Erfolg (2:0) Sieg ärgerte sich Rohrwasser nach dem Kampf über seine unnötige Aktion, was den SC Korb einen Punkt kostete.