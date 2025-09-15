Ringen KSV Winzeln: Aufsteiger in starker Verfassung

Perfekter Einstand für die Ringer des KSV Winzeln, die innerhalb von 24 Stunden zu zwei Heimsiegen kamen.
SV Winzeln – SC Korb 17:16. Mit einem an Spannung kaum zu überbietenden Kampf, der Werbung für den Ringkampfsport war, startete die KSV-Erste, getragen von den zahlreichen Fans gegen den SC Korb. Einige Gästeringer nahmen sich zwischendurch Verschnaufpausen, die der sehr gut leitende Kampfrichter Gerd Reich konsequent mit Gegenpunkten bestrafte, was letztlich mit entscheidend für deren Niederlage war.