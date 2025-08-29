Ringen: KSV-Team heiß auf zweites Oberliga-Jahr

Der TSV Kandern beeindruckte im vergangenen Oberliga- Jahr mit einem jungen Team.
In diesem Jahr feiern die Ringer des TSV Kandern ihr 75-jähriges Bestehen. Passend dazu haben sie sich in der vergangenen Saison im südbadischen Oberhaus zurückgemeldet und mit einem vierten Platz hervorragend geschlagen. Immerhin war es für die meisten Griffkünstler, die erst zwischen 16 und 20 Jahren alt sind, die Premiere in der Oberliga. Der ehemalige Bundesligist aus der Töpferstadt hat erneut auf dem Transfermarkt wenig agiert; will man doch lieber dem eigenen Nachwuchs eine Bühne bieten und somit langfristig stabil dastehen. In diesem Jahr startet daher auch wieder ein Reserveteam in der Bezirksliga, wo der TSV auf die zweiten Mannschaften der Bezirksrivalen in der Oberliga treffen wird.