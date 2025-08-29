Ringen: KSV-Team heiß auf zweites Oberliga-Jahr

In diesem Jahr feiern die Ringer des TSV Kandern ihr 75-jähriges Bestehen. Passend dazu haben sie sich in der vergangenen Saison im südbadischen Oberhaus zurückgemeldet und mit einem vierten Platz hervorragend geschlagen. Immerhin war es für die meisten Griffkünstler, die erst zwischen 16 und 20 Jahren alt sind, die Premiere in der Oberliga. Der ehemalige Bundesligist aus der Töpferstadt hat erneut auf dem Transfermarkt wenig agiert; will man doch lieber dem eigenen Nachwuchs eine Bühne bieten und somit langfristig stabil dastehen. In diesem Jahr startet daher auch wieder ein Reserveteam in der Bezirksliga, wo der TSV auf die zweiten Mannschaften der Bezirksrivalen in der Oberliga treffen wird.

Einzige Verstärkung in diesem Jahr ist der Rumäne Ronaldo-Valentin Tanase. Bei den nationalen U20-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil belegte er im Mai den fünften Platz in der Klasse bis 55 Kilogramm. Somit können die TSV-Trainer Igor Pevtsov und Peter Wohlschlegel ihr Team flexibler aufstellen und die jüngeren Griffkünstler wie Benjamin Kühner und Milian Zámbó können in Gewichtsklassen antreten, die ihrem regulären Körpergewicht eher entsprechen.

Unklar ist noch, ob der im vergangenen Jahr zum TSV gewechselte Moldawier Marius Uja für die schweren Gewichtsklassen zur Verfügung steht. Nach seiner Rot-Sperre im vergangenen Jahr hatte er keinen weiteren Einsatz. Aufgrund der Ausländerregelung besteht zudem die Problematik, dass die Verantwortlichen abwägen müssen, welchem nichtdeutschen Starter der Vorzug gegeben wird. 2024 folgte hier in der Regel die Wahl auf den Franzosen Mika Rediger, der seit 2018 beim TSV ringt und zuvor beim elsässischen Club SGL Village-Neuf war. Da sein Bruder Esli beim Wechsel 2019 noch unter 14 Jahre alt war, läuft er bei den Teamwettkämpfen als Sportdeutscher und fällt daher nicht unter die Ausländer-Quote.

Nach dem Auftaktkampf beim KSK Furtwangen begrüßen die Kanderner bereits zum ersten Heimkampf am 13. September den ersten Derby-Gegner. Nach zwei Niederlagen im Vorjahr will man sich beim KSV Rheinfelden revanchieren. Beide Teams haben nur wenige Veränderungen. Neben den Veränderungen bei der Aufstellung lässt sich also vielleicht schon abschätzen, welchen Sprung die jungen TSV-Ringer innerhalb der vergangenen neun Monate gemacht haben. Auch der Vorrunden- und Saisonabschluss wird ein Bezirksvergleich sein.

Am 25. Oktober kommt der Verbandsliga-Aufsteiger TuS Adelhausen in die Halle „Auf der Staig“, am 20. Dezember verabschieden sich die Teams dann in der Adelhauser Dinkelberghalle von der