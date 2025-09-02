Ringen: Die einsamen Wölfe stellen sich erneut

Ohne Kontrahenten aus dem Bezirk Oberrhein hat der SV Gresgen in der anstehenden Ringersaison 2025/2026 weite Auswärtskämpfe vor sich.
Zwei Mal knapp am Aufstieg gescheitert, musste der SV Gresgen sich im vergangenen Jahr mehrfach mit dem drohenden Abstieg aus der Verbandsliga Südbaden auseinandersetzen. Zwar konnten die „Wölfe“ die Klasse halten, doch durch den Aufstieg des TuS Adelhausen ist der einzige Derbygegner wieder weg. Bis auf Regionalligist WKG Weitenau-Wieslet und den SV Gresgen tummeln sich alle aktiven Bezirksvereine in dieser Saison in der Oberliga.