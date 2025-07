Bei den U 20-Europameisterschaften im Ringen im italienischen Caorle hat sich Darius Kiefer seine langersehnte Goldmedaille geholt und seinen Dauerkonkurrenten Yehor Yakushenko aus der Ukraine im Finale mit fünf zu drei Punkten bezwungen.

Mit der Goldmedaille an der U 20-Europameisterschaft im italienischen Caorle beweist Darius Kiefer einmal mehr, dass er zu den besten Nachwuchsringern Deutschlands und Europas gehört, teilt die RG Hausen-Zell mit. Seinen Weg ins Finale meisterte er fast im Vorbeigehen, so besiegte er seine Gegner in den Poolkämpfen souverän. Auch im Viertelfinale verwies er seinen Gegner Sebastian Warchol aus Polen mit elf zu null Punkten der Matte. Im Halbfinale zeigte Kiefer seine technische Überlegenheit erneut und sicherte sich seinen Finaleinzug gegen seinen ungarischen Konkurrenten Vendel Vitai innerhalb von 1.42 Minuten und neun zu null Punkten, heißt es weiter.

Im Finale stand er dann seinem Dauerkonkurrenten Yehor Yakushenko gegenüber, dem er bei seinen letzten beiden großen Turnieren der Europa- und Weltmeisterschaft 2024 den Sieg überlassen musste.

Kiefer ließ sich nicht entmutigen

Im Finalkampf mussten beide Konkurrenten an die letzten Reserven gehen und leisteten sich einen erbitterten Abnutzungskampf um die Goldmedaille. Nach einer halben Minute geriet Darius null zu eins in Rückstand, ließ sich aber nicht entmutigen, blieb in der Bodenlage stabil und konnte zum Eins zu eins ausgleichen.

In der zweiten Hälfte ging Yakushenko erneut mit einer Zweierwertung in Führung. Eine Challenge blieb leider ohne Erfolg und nach einer Punktewertung gelang das Comeback in den Kampf. Kiefer mobilisierte seine letzten Reserven, hob Yakushenko aus der Bodenlage ab und erhielt eine Zweierwertung nach Wurf ins Mattenaus. Kurz vor Schluss konterte er noch einen Angriffsversuch, um dann mit fünf zu drei Punkten als Sieger aus dem Duell hervorzugehen, heißt es.

„Zum Sieg geschrien“

Die Halle bebte während des Kampfs um Gold, „wir haben Darius zum Sieg geschrien“, so der Fanclub der RG Hausen-Zell und Kiefers Familie. „Gegen Yehor habe ich letztes Jahr beide Finalkämpfe verloren – jetzt war er fällig“, bekräftigte Kiefer seinen Sieg.