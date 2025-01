Ringen BW-Meisterschaft: ABA-Amazonen ringen stark

1 Sarah Schullian vom AB Aichhalden holte sich bei den Frauen bis 57 kg den BW-Titel. Foto: Lothar Herzog

Ausrichter war die KG Wurmlingen/Tuttlingen in der Elta-Halle in Wurmlingen. Der AB Aichhalden lag dank seine starken Frauen in der Gesamtwertung mit 25 Punkten klar vor dem KSV Appenweier (20), ASV Vörstetten (17) und SC Korb (14) und wiederholten den Vorjahressieg.









