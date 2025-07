Ringen: Brugger in Topform

1 Elena Brugger trumpft auf. Foto: United World Wrestling / Kadir Caliskan Die Ringerin Elena Brugger (TuS Adelhausen) hat beim letzten Turnier der diesjährigen Ranking Series des Ringer-Weltverbandesin on der 59 Kilogramm-Klasse Platz zwei belegt.







Das kann sich sehen lassen, sehr sogar: Die Ringerin Elena Brugger (TuS Adelhausen) hat es beim letzten Turnier der diesjährigen Ranking Series des Ringer-Weltverbandes krachen lassen und in der 59 Kilogramm-Klasse einen zweiten Platz belegt. Auf dem Weg in den Finalkampf schaltete Brugger die US-Amerikanerin Abigail Nette mit einem 8:2-Punktsieg und anschließend die amtierende Europameisterin Anastasia Sidelnikova mit einem Schultersieg aus. Im Finale ging’s eng zu. Letztlich unterlag Elena Brugger der Ungarin Erika Bognar knapp mit 1:2-Punkten. Jason Keil, Neuzugang des TuS Adelhausen, wurde jüngst vom Deutschen Ringerbund für die U17-WM in Athen vom 28. Juli bis 3. August nominiert. Keil startet in der Freistil-Klasse bis 71 Kilogramm.