Ringen AV-Ringerstaffel mit neuer Ausrichtung

Die Vorbereitungen auf die kommende Saison, die am Samstag mit einem Auswärtskampf in Winzeln beginnt, laufen auf Hochtouren. Das ganze Jahr wurde in verschiedenen Phasen trainiert, um gut gerüstet zu sein.

Die aus zehn Teams bestehende Bezirksklasse wird auch in dieser Runde wieder ziemlich ausgeglichen sein. Dabei sind auch einige zweite Mannschaften, die wie immer schwierig auszurechnen sind. Zu den Mitfavoriten im Kampf um den Titel zählt ganz bestimmt der Absteiger aus der Bezirksliga KSV Vöhrenbach, der am Samstag, den 15. September um 20 Uhr in der Hornberger Sporthalle zum ersten Heimkampf erwartet wird.

Ebenfalls an diesem Tag bestreitet die Hornberger Jugendriege ihren ersten Rundenkampf. Der AV-Nachwuchs erwartet um 19 Uhr den AV Hardt. Der Germania-Kader: 57 kg: Sven Mellert; 61 kg: Marlon Jakulat; 66/71 kg: Robert Miuti und Aurelian Leciu; 75 kg: Jan Hassis, Benny Inthasane; 80/86 kg: Markus Schumann, Balzs Molinor; 86 kg: Aron Klittich; 93 kg: Benney Renkert; 130 kg: Radu Vition.