Ringen AV Hardt: Aufsteiger lässt erneut aufhorchen

Der AV Hardt stand beim KSV Neckarweihingen kurz vor einem Sieg, verdiente sich aber zumindest einen Punkt.

KSV Neckarweihingen – AV Hardt 17:17. Selbst ein Sieg wäre für die Schullian-Staffel beim beim KSV Neckarweihingen durchaus drin gewesen. So fehlte Marcus King (86 kg) gegen Alexander Jakob bei der 3:4 Niederlage nur ein Pünktchen, das ihm aber in den verbleibenden 51 Sekunden Kampfzeit nicht gelingen wollte. Der Aufsteiger aus Hardt einen Traumstart. Leonid Moroz (57 kg) ließ Alexander Weinberg beim 16:0 keine Chance und auch Hardts Schwergewichtler Paris Karepi (130 kg) hatte mit Stefan Kamockij beim 15:0 leichtes Spiel. AVH-Ringer Farin Wöhrle (61 kg) erwischte Alexander Schweng mit einem Hüftschwung, wurde übertragen und geschultert.

AVH-Ringer kämpfen stark Auch AVH-Ringer Niklas Hermann (98 kg) musste gegen Achim Vollmer eine Schulterniederlage einstecken, wodurch die Gastgeber auf 8:8 ausglichen. AVH-Routinier Dmytro Zlatkin (66 kg) verpasste es dann, eine 13:5 Führung über die Zeit zu bringen und drei Mannschaftspunkte zu holen. Da Schweng in den Schlusssekunden noch ein Take-Down gelang und auf 13:7 verkürzte, wurden daraus nur zwei.

Nachdem AVH-Athlet Aaron Weißer (71 kg) gegen Felix Fecher beim 0:16 nichts ausrichten konnte, sorgte Vereinskamerad Gabriel Benchea (80 kg) mit seinem Schultersieg über Aurel Buliga für Aufbruchstimmung. Erwartungsgemäß war Julian Helm (75 kg G) gegen Piotr Stolarczyk beim 0:15 ohne Chance, so dass es beim Zwischenstand von 17:14 aus Sicht der Gastgeber einmal mehr an AVH-Schlussringer Adrian Jauch (75 kg F) lag, ober der AV Hardt mit leeren oder vollen Händen nach Hause fährt.

Punkt wie Sieg gefeiert

Gegen Konan Kouadio lag Jauch zunächst mit 5:0 vorne, musste aber zum Ende der ersten Runde den 4:5 Anschluss hinnehmen. Im zweiten Abschnitt ließ sich Jauch kein weiteres Mal überraschen und punktete kontinuierlich zum 14:4 Sieg. Zum Vierer und Gesamtsieg des AV Hardt fehlten ihm fünf Punkte. Aber auch das Remis feierten die Schwarzwälder wie einen Sieg. Damit ist ihnen die Generalprobe für das am kommenden Freitag anstehende Lokalderby gegen den AB Aichhalden bestens gelungen.