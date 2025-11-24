Ringen AV Hardt: Aufsteiger lässt erneut aufhorchen

Der AV Hardt stand beim KSV Neckarweihingen kurz vor einem Sieg, verdiente sich aber zumindest einen Punkt.
KSV Neckarweihingen – AV Hardt 17:17. Selbst ein Sieg wäre für die Schullian-Staffel beim beim KSV Neckarweihingen durchaus drin gewesen. So fehlte Marcus King (86 kg) gegen Alexander Jakob bei der 3:4 Niederlage nur ein Pünktchen, das ihm aber in den verbleibenden 51 Sekunden Kampfzeit nicht gelingen wollte. Der Aufsteiger aus Hardt einen Traumstart. Leonid Moroz (57 kg) ließ Alexander Weinberg beim 16:0 keine Chance und auch Hardts Schwergewichtler Paris Karepi (130 kg) hatte mit Stefan Kamockij beim 15:0 leichtes Spiel. AVH-Ringer Farin Wöhrle (61 kg) erwischte Alexander Schweng mit einem Hüftschwung, wurde übertragen und geschultert.