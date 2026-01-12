Ringen: Adrian Jauch schnappt sich den Titel

Adrian Jauch vom AV Hardt war es zu verdanken, dass die Württemberger bei der Titelvergabe nicht gänzlich leer ausgingen. Der letztjährige Vizemeister bis 74 Kilogramm startete diesmal eine Kategorie höher (79 kg) und hatte gleich im ersten Poolkampf mit Oskar Härdtner (KG Baienfurt) den härtesten Widersacher. Nur mit Mühe setzte sich Jauch mit 6:5 Punkten durch. Danach beherrschte der Hardter die Konkurrenz nach Belieben und ließ im Endkampf Roman Plesca (AC Villingen) beim 11:0 Sieg keine Chance. Bronze sicherte sich Luca Ilardo (KG Wurmlingen/Tuttlingen), der Plesca 5:16 unterlegen war, durch einen 8:2 Sieg über David Keller (KSV Taisersdorf).

Nico Pulvermüller erklimmt den obersten Podestplatz Mit 19 Teilnehmern war die 70-Kilo-Klasse stark besetzt. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 73:6 Wertungspunkten in sieben Kämpfen stand der Taisersdorfer Nico Pulvermüller unerwartet ganz oben auf dem Podest. Finalist Yusuf Batuglu (KSV Gottmadingen) musste nach 2:9-Rückstand sogar auf die Schultern. Zu Bronze kam Robin Bader (RG Eiche-Allensbach), der im Vereinsduell Nurali Temarbulatov schulterte. Das war aber nur einer von drei Linzgau-Streichen. Nachdem Patrick Käppeler im Vorjahr das Finale bis 79 kg auf Schultern verloren hatte, wollte er es diesmal bis 74 kg wissen. Mit zwei Überlegenheits- und zwei Schultersiegen, einer davon gegen Endkampfgegner Toygun Tosun (KG Wurmlingen/Tuttlingen), wurde er seiner Favoritenrolle gerecht. Auch Bronze ging nach Taisersdorf, nachdem Oskar Lehman den Gottmadinger Dustin Frey schulterte.

Seriensieger Marco Martin macht es erneut

Für Titel Nummer drei des KSV Taisersdorf sorgte wenig überraschend Seriensieger Marco Martin (125 kg). Im Vereins- und Namensduell ließ er Heiko Martin beim 11:0 keine Chance. Bronze holte sich Christian Fehrenbach (KSV Vöhrenbach).

Zwei Medaillen für Tennenbronn

Auch die 65-Kilo-Klasse war mit 17 Athleten sehr gut besetzt. Der favorisierte David Brenn (KSV Tennenbronn) war nach drei Poolsiegen souverän ins Finale eingezogen, wie auch Ruwen Hundt (KG Baienfurt). Mit seiner 7:11-Niederlage verschaffte sich der Oberschwabe Respekt. Durch David Langenbacher wanderte auch Bronze nach Tennenbronn. Wiedererstarkt zeigte sich der Triberger Erik Ragg, der die 86 kg Klasse gewann. Allerdings musste er sich gegen hartnäckige Gegner der KG Wurmlingen/Tuttlingen durchsetzten. Im Pool gewann er knapp mit 3:2 gegen Andrija Ivanovic und im Finale machte ihm Sayan-Canel Edike das Siegen mit 7:2 nicht einfach. Ivanovic durfte sich nach einem Schultersieg über Leon Karl (KSV Trossingen) über bronzenen Edelmetall freuen.

Zwei Siege reichen zum Titel

Nach Rang drei im Vorjahr bis 52 Kilo kam Lewis Keysan (KSV Tennenbronn) zu seinem ersten Männertitel. Ihm reichten zwei Siege gegen Paul Reichert (KSV Winzeln). Auch Vereinskamerad Thorsten Götz musste im Limit bis 97 Kilo nur zweimal antreten, um Meister zu sein. Mit Sandro Martin (KSV Taisersdorf) hatte er beim Schultersieg und 10:0-Sieg wenig Mühe. Nachdem 57 Kilo Titelverteidiger Alexander Tonn (RG Eiche-Allensbach) fehlte, war der Weg frei für Obaidullah Amarkhil (KSK Furtwangen). Der KSK-Athlet bezwang Finalgegner Christian Willer (KSV Taisersdorf) mühelos mit 10:0.

Die RG blieb trotzdem nicht titellos. Bis 92 Kilo kam Dominik Stadler im unechten Endkampf nach einem 12:2-Sieg über Leon Liedgens (AB Aichhalden) zu Titelehren. Überschattet wurden die Titelkämpfe durch die schwere Verletzung von Philipp Ganter (KSV Winzeln/65 kg), die sich der Vorjahresmeister gleich im ersten Kampf zuzog und zusehen musste, wie Timur Bulaka (StTV Singen) ihn später beerbte. Der Hohentwiel-Ringer war praktisch konkurrenzlos und gewann das Finale gegen Jan-Martin Flaig (AV Hardt) mit 10:0. Obwohl der AV Sulgen mit Abwesenheit glänzte, gab es mit 106 Teilnehmern (Vorjahr 89) eine Rekordbeteiligung.

Auch die Häfler mischen mit

Überraschend war nach mehrjähriger Pause auch der VfB Friedrichshafen mit drei Athleten angereist, von denen Minkail Alimkhanov (57 kg) auf Anhieb die Bronzemedaille gewann. In der Gesamtwertung wiederholte der KSV Taisersdorf (39 Punkte) seinen Vorjahressieg vor RG Eiche-Allensbach (20), KSV Tennenbronn (19), KG Wurmlingen/Tuttlingen (18), SV Triberg (13) und AV Hardt (11).