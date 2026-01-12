Ringen: Adrian Jauch schnappt sich den Titel

Bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften der Männer in Hornberg dominierten die südbadischen Vereine. Eine Meisterschaft geht aber auch nach Württemberg.
Adrian Jauch vom AV Hardt war es zu verdanken, dass die Württemberger bei der Titelvergabe nicht gänzlich leer ausgingen. Der letztjährige Vizemeister bis 74 Kilogramm startete diesmal eine Kategorie höher (79 kg) und hatte gleich im ersten Poolkampf mit Oskar Härdtner (KG Baienfurt) den härtesten Widersacher. Nur mit Mühe setzte sich Jauch mit 6:5 Punkten durch. Danach beherrschte der Hardter die Konkurrenz nach Belieben und ließ im Endkampf Roman Plesca (AC Villingen) beim 11:0 Sieg keine Chance. Bronze sicherte sich Luca Ilardo (KG Wurmlingen/Tuttlingen), der Plesca 5:16 unterlegen war, durch einen 8:2 Sieg über David Keller (KSV Taisersdorf).