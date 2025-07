Mit seinem Trainertrio Daniel Eberhardt, Pius Moosmann und Lorenz Brüstle geht der ABA in seine zweite Saison. Stefan Maier, der Sportliche Leiter des ABA, gibt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Bote einen Ausblick auf die kommende Wettkampfrunde.

Die Saison 2024 war ein Kraftakt, bis der Klassenerhalt gesichert war. Das lag vor allem auch am Fehlstart mit fünf Niederlagen. Geht der AB Aichhalden diesmal besser, bzw. anders vorbereitet in die Saison 2025?

Der Start letzte Saison war sicherlich nicht optimal, auch mussten wir uns erst mal wieder an die Oberliga gewöhnen. Trotzdem waren gleich fünf Niederlagen zu Beginn nicht eingeplant. Definitiv möchten wir dieses Jahr besser starten und gleich zuhause mit einem möglichen Derbysieg gegen Wurmlingen-Tuttlingen beginnen.

Die Konstellation der Oberliga verspricht packende Kämpfe, insbesondere Derbys, nachdem der KSV Winzeln und AV Hardt aufgestiegen sind. Aus sportlicher Sicht ein enormer Reiz und Ansporn für die Ringer?

Auf jeden Fall sind die Kämpfe gegen Winzeln und Hardt, aber auch Wurmlingen-Tuttlingen, die Highlights in der kommenden Saison. Wir freuen uns auf diese Derbys und ich denke, für unsere Gegner gilt das gleiche. Wir pflegen ein sehr gutes Verhältnis zu Winzeln und Hardt, beide Vereine haben immer super Stimmung in ihren Hallen, zeigen tolle Kämpfe – ja es werden sicher für die Ringerregion tolle und spannende Ringerabende.

Der Kampf um die Punkte könnte noch extremer werden bei dieser lokalen Rivalität?

Derbys sind ja, wie in jeder Sportart immer was besonderes. Und natürlich werden die Ringer besonders motiviert sein. Die Hallen werden voll sein, die Stimmung und die Unterstützung der Fans werden ihren Teil dazu beitragen, dass es wieder die ersehnten Lokalderbys gibt. Und auch die Kämpfe gegen diese Mannschaften liegen schon eine Zeit zurück. Alle drei zusammen in der Oberliga gab es bisher noch nicht.

Mitten im Hochsommer geht es für die Ringer in die entscheidende Phase der Vorbereitung. Was steht da auf dem Plan in den Übungseinheiten?

Unser Trainertrio hat wieder ein abwechslungsreiches Training zusammengestellt, so dass keine Langeweile aufkommt und die Ringer und Ringerinnen gefordert werden. Ob bei einem Lauf, auf dem Waldsportplatz und Kleinspielfeld oder jetzt dann wieder in der Ringerhalle. Im August findet dann auch noch ein Trainingstag mit dem KSV Hofstetten sowie ein zweitägiges Trainingslager mit dem KSV Unterelchingen und VfK Mühlenbach statt.

Gibt es personelle Veränderungen im ABA-Kader?

Unser Kader bleibt soweit zusammen. Wir sind stolz, dass unsere eigenen Ringer weiter zum ABA stehen und auch weiterhin den Großteil unserer 1. Mannschaft bilden. Auch wird Andreas Trost wieder für mehr Kämpfe in der neuen Saison zur Verfügung stehen. Mit Ian King wird nach Paul Mettmann und Louis Kopp der nächste erfolgreiche Jugendringer aus dem Verein Kämpfe in der ersten Mannschaft bestreiten. Mit Oleg Deli werden wir voraussichtlich dieses Jahr nicht planen können, dafür konnten wir mit Ion Bulgaru einen jungen moldawischen Ringer für uns gewinnen. Letzte Saison hat er erstmalig für den SV Dürbheim in der Oberliga gerungen, konnte er alle seine Kämpfe gewinnen. Er wird bis 57/61kg Freistil eingesetzt. Nach dem Rückzug von Dürbheim aus der Oberliga haben wir Kontakt mit dem jungen Sportler aufgenommen. Ion wurde 2025 nationaler Meister der U23 sowie bei den Männern. Im Juni wurde er in Caorle/Italien Dritter der U20-Europameisterschaft.Maxim Mamulat wird uns bis 61/66kg (griechisch-römisch) verstärken und ist kein Unbekannter in unserer Ringerregion. Bereits für den ASV Nendingen und auch Weingarten erfolgreich aktiv, schließt Mamulat sich nun dem ABA an. Maxim wohnt und arbeitet seit vielen Jahren im Landkreis Tuttlingen und war zuletzt für den KSV Trossingen aktiv. Im Juniorenbereich war er bereits EM-Dritter und Fünfter der Weltmeisterschaft. Sicherlich wird der sympathische 32-Jährige eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein.

Mit welchen Vorgaben und Zielen geht der AB Aichhalden in die neue Runde?

Wie gehen wieder mit drei Aktiven Mannschaften in die neue Saison, dazu unsere zwei Schülerteams. Wir wollen mit allen Mannschaften positiv starten und streben mit der ersten Mannschaft in der Oberliga Württemberg einen besseren Platz als der Rang fünf vom Vorjahr an. Die zweite Mannschaft und auch unsere junge „Dritte“ sollen sich weiterentwickeln und einen guten Mittelfeldplatz in ihren Ligen anstreben.

Wie immer startet der ABA mit zwei Heimwettkämpfen. Es ist schon lange her, dass beide gewonnen wurden. Das wäre eine gute Basis für den weiteren Verlauf. 2024 wurden beide Auftaktkämpfe verloren. Diesmal die KG Wurmlingen/Tuttlingen und der TSV Ehningen die Kontrahenten. Mindestens ein Sieg Pflicht?

Natürlich wollen wir bestmöglich starten, aber unsere Gegner auch. Mit Aufsteiger Wurmlingen-Tuttlingen kommt es gleich im ersten Kampf zu einem kleinen Bezirksderby und gegen Ehningen haben wir letztes Jahr im zweiten Kampf auch knapp verloren. Diesmal wollen wir den Spieß umdrehen.