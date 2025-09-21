Ringen AB Aichhalden: Erste Niederlage für ABA

Der SC Korb entpuppe sich für den AB Aichhalden als zu stark. Trotz dessen Fehlstart bezwang er SCK seinen Gast klar.

SC Korb – AB Aichhalden 24:15. Zu Beginn sah es noch offen und spannend aus, doch dann gelangen dem SC Korb, der deutlich stärker aufgestellt war, als in seinen ersten Kämpfen, fünf „Vierer“ in Folge, so dass die Niederlage des ABA vorzeitig feststand. Dumitru Tulbea und Lorenz Brüste konnten mit ihren jeweiligen 4:0-Siegen zum Abschluss noch noch Ergebniskosmetik betreiben. Ion Bulgaru (57kg, Freistil) vom ABA kam gegen Bachuki Arveladze zu einem sicheren 14:5-Punktsieg. Die 130kg-Klasse ließe die Gäste unbesetzt. Maxim Mamulat (61kg, gr.-röm.) hatte seinen 15:0-TÜ-Sieg gegen Catalin Vitel in der ersten Runde zusammen.

Gastgeber technisch überlegen Ebenso klar unterlagen Leon Liegdens (98kg, gr.-röm.) gegen Grigore Albu (0:15) und Dumitru Florea (66kg, Freistil) SC-Ringer Enrico Baumgärtner (o:16) aufgrund deren technischer Überlegenheit. Lag der ABA zur Pause 7:12 zurück.

Nicht besser erging es Felix Rebstock (86kg, gr.-röm.) beim 0:15 gegen Alexej Nagorniy und Sebastian Rahner (71kg, gr.-röm.) gegen Robin Zentgraf. Auch Marvin Roth (80kg, Freistil) hatte der technischen Überlegenheit von Elias Kunz nicht entgegenzusetzen, hielt aber fast zwei Runden durch.

Tulbea und Brüstle verbessern die Ausbeute

Dumitru Tulbea (75kg, Freistil) holte seinen „Vierer“ gegen Asadullah Nemati aufgrund dass der SC-Ringer Übergewicht hatte. Zu einem schnellen Schultersieg kam Lorenz Brüstle (75kg, gr.-röm.) über Benjamin Walentin nach 69 Sekunden.

Seinen nächsten Wettkampf bestreitet der ABA am 4. Oktober, wenn der AV Hardt zum Derby nach Aichhalden kommt.