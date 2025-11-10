Ringen AB Aichhalden: Aus der Revanche wird nichts

Trotz der 16.20-Heimniederlage gegen den SC Korb bleibt der AB Aichhalden Tabellenführer der Oberliga Württemberg.

AB Aichhalden – SC Korb 16:20 (8:10). Beide Mannschaften ließen eine Klasse unbesetzt, mussten die Gastgeber doch einige Umstellungen vornehmen. Ion Bulgaru (61kg, Freistil) kam kampflos zum „Vierer“, dafür schenkte der ABA die 130kg-Freistil-Klasse an den SC Korb. Ian King (57kg, gr.-röm.) war gegen den erfahrenen Bachuki Arveladze überfordert, der nach einer Minute zum 16:0-Überlegenheitssieg kam.

Roman Brüstle agiert stark Roman Brüstle (98kg, gr.-röm.) agierte gegen Daniel Mezger geschickt aus der Defensive, gestattete dem Sportclub-Ringer nur kleine Wertungen. So gab Brüstle beim 0:7 nur zwei Punkte ab. Maxim Mamulat (66kg, gr.-röm.) sorgte mit seinem Schultersieg bei 13:0-Führung gegen Robin Zentgraf dafür, dass sich der Rückstand der Gastgeber zur Pause auf 8:10 reduzierte.

Vorentscheidung

Doch die drei folgenden Niederlagen der ABA-Ringer sollten vorentscheidend sein. Leon Liedgens hielt den Kampf gegen Elias Kurz vom Gast zwar offen, erreichte aber nur eine kleine Wertung beim 0:4-Rückstand und unterlag 1:5, gab auch hier nur einen „Zweier“ ab, wodurch die Gastgeber noch im Rennen blieben.

Zwei Schulterniederlagen

Da sich Sebastian Rahner (71kg, Freistil) gegen Angelo Baumgärtner sowie Silas Liedgens (80kg, gr.-röm.) gegen Nicolas Ertolitsch jeweils Schulterniederlagen in der ersten Runde einfingen, war damit die Entscheidung im Mannschaftskampf bei einer 20:8-Führung des SC Korb gefallen.

75er-Athleten des ABA souverän

Daran änderte sich nichts, obwohl Lorenz Brüstle (75kg, gr-röm.) gegen Simon Worg und Dumitru Tulbea (75kg, Freistil) gegen Konstantin Kaltzidis zu sehr schnellen Siegen aufgrund ihrer technischer Überlegenheit kamen. Beide ABA-Athleten gewannen jeweils 15:0.

Am kommenden Wochenende pausiert der AB Aichhalden, erwartet am Samstag, 22. November, den SV Ebersbach zum nächsten Heimwettkampf, der in der Sporthalle Rötenberg stattfindet.