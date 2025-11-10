Ringen AB Aichhalden: Aus der Revanche wird nichts

Trotz der 16.20-Heimniederlage gegen den SC Korb bleibt der AB Aichhalden Tabellenführer der Oberliga Württemberg.
AB Aichhalden – SC Korb 16:20 (8:10). Beide Mannschaften ließen eine Klasse unbesetzt, mussten die Gastgeber doch einige Umstellungen vornehmen. Ion Bulgaru (61kg, Freistil) kam kampflos zum „Vierer“, dafür schenkte der ABA die 130kg-Freistil-Klasse an den SC Korb. Ian King (57kg, gr.-röm.) war gegen den erfahrenen Bachuki Arveladze überfordert, der nach einer Minute zum 16:0-Überlegenheitssieg kam.