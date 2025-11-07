Ringen AB Aichhalden: ABA sinnt daheim auf Revanche

Als Tabellenführer der Oberliga erwartet der AB Aichhalden den SC Korb, gegen den man sich für die Vorrundenniederlage revanchieren will.
AB Aichhalden – SC Korb (Samstag, 20 Uhr). So zieht auch Stefan Maier, der Sportliche Leiter ein positives Fazit beim aktuellen Tabellenführer. „Letzte Woche war ein erfolgreiches für unsere erste Mannschaft. Vor allem der Kampf gegen den TSV Ehningen war sehr ausgeglichen und bis zum Schluss spannend. Die Belastung war kein Problem für die Ringer insgesamt, außer natürlich für diejenigen, die Gewicht machen mussten und da ist die Belastung schon spürbar.“