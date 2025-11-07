Ringen AB Aichhalden: ABA sinnt daheim auf Revanche

Als Tabellenführer der Oberliga erwartet der AB Aichhalden den SC Korb, gegen den man sich für die Vorrundenniederlage revanchieren will.

AB Aichhalden – SC Korb (Samstag, 20 Uhr). So zieht auch Stefan Maier, der Sportliche Leiter ein positives Fazit beim aktuellen Tabellenführer. „Letzte Woche war ein erfolgreiches für unsere erste Mannschaft. Vor allem der Kampf gegen den TSV Ehningen war sehr ausgeglichen und bis zum Schluss spannend. Die Belastung war kein Problem für die Ringer insgesamt, außer natürlich für diejenigen, die Gewicht machen mussten und da ist die Belastung schon spürbar.“

Regeneration angesagt Doch die Tage danach wurden zur Regeneration genutzt, wurde vom Trainertrio Lorenz Brüstle, Daniel Eberhard und Pius Moosmann die Übungseinheiten entsprechend angepasst. So geht der ABA wieder gestärkt in den Heimwettkampf, zudem der SC Korb nach Aichhalden kommt. Gegen die Gäste aus dem Remstal hat der AB Aichhalden noch eine Rechnung offen und sinnt auf Revanche für die Niederlage aus der Hinrunde.

Spannendes und offenes Duell

„Am Samstag kommt mit Korb ein Gegner, die letztes Jahr eine empfindliche Niederlage in Aichhalden einstecken mussten. Allerdings haben wir den Vorkampf in Korb auch deutlich mit 15:24 verloren und dürfen auch deshalb gespannt sein, mit welcher Mannschaft der Gast nach Aichhalden kommt. Letzte Woche hat der SC Korb überraschend klar die Mannschaft aus Neckarweihingen besiegt“, beschreibt Stefan Maier die Ausgangslage, dass dieser Wettkampf erneut voller Überraschungen stecken kann.

Untere Gewichtsklassen entscheidend?

„Mit Baku Arveladze bis 57 kg, Enrico und Angelo Baumgärtner bis 61 und 71 kg oder auch Daniel Mezger bis 98 und Grigore Albu im Schwergewicht sind starke Gegner in den Reihen der Korber. Zudem haben sie noch weitere Möglichkeiten in ihren Aufstellungen, könnte es gerade in den erfolgreichen unteren Gewichtsklassen zu besonderen Herausforderungen für Ion Bulgaru, Maxim Mamulat und Stefan Brugger kommen. Offen ist noch, wer die 57kg-Klasse beim ABA besetzen wird.