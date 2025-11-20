Riner-Oberliga Südbaden: TuS Adelhausen vor wichtigem Aufstiegsschritt

Im Spitzenkampf der Ringer-Oberliga Südbaden empfängt der TuS Adelhausen Verfolger RG Eiche Allensbach. Die RG Hausen-Zell kommt zum Derby beim TSV Kandern.
Noch fünf Kampftage stehen der Oberliga Südbaden bevor. Doch sollten die Leistungen konstant bleiben, fällt am Samstag beim TuS Adelhausen im Kampf gegen die RG Eiche Allensbach bereits die Vorentscheidung um den Titel und damit verbunden den Aufstieg in der Regionalliga Baden-Württemberg. Zwar ist rechnerisch auch die RG Hausen-Zell noch im Boot, doch fallen hier die direkten Vergleiche gegen die RG aus.