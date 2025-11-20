Riner-Oberliga Südbaden: TuS Adelhausen vor wichtigem Aufstiegsschritt

Noch fünf Kampftage stehen der Oberliga Südbaden bevor. Doch sollten die Leistungen konstant bleiben, fällt am Samstag beim TuS Adelhausen im Kampf gegen die RG Eiche Allensbach bereits die Vorentscheidung um den Titel und damit verbunden den Aufstieg in der Regionalliga Baden-Württemberg. Zwar ist rechnerisch auch die RG Hausen-Zell noch im Boot, doch fallen hier die direkten Vergleiche gegen die RG aus.

TuS Adelhausen – RG Eiche Allensbach Eines der Teams wird voraussichtlich am Ende der Saison die Liga verlassen. Gleiches gilt für den Kampfrichter des Abends, Claudio Bibbo vom KSK Furtwangen. Über Jahrzehnte stand er nicht nur auf unzähligen Matten in Deutschland als Bundeskampfrichter, auch international ist er mit seiner ruhigen und bescheidenen Art oft positiv aufgefallen.

Mit 15:16 unterlag der TuS in Allensbach. Da im Falle eines Punktegleichstands in der Tabelle zum Saisonende der direkte Vergleich zählen wird, müssen die Adelhauser also mindestens mit zwei Zählern Vorsprung gewinnen, womit die Dinkelberg-Staffel dann auch eine Niederlage Puffer hätten im restlichen Saisonverlauf.

TSV Kandern – RG Hausen-Zell

Mit 23:10 gewann die RG den Vorkampf. Hier zeigte bereits zu Beginn Nachwuchsringer Giuliano Proietto (57 kg, Freistil) seine Motivation. Gegen den deutlich älteren Fitim Arifi setzte er sich spektakulär mit 17:10 durch. Ebenfalls ein wichtiger Punkt war, dass Manuel Kiefer (98 kg, Freistil) den Kanderner Legionär Marius Uja überraschend auf die Schultern legte, obwohl Uja körperlich dominanter ist.

Mit dem Stilartenwechsel ist die RG nochmals flexibler geworden, dafür genießen die Kanderner zuhause einen großen Rückhalt des Publikums und haben im jungen Team einen starken Zusammenhalt, der bei der RG Eiche Allensbach für einen knappen Ausgang sorgte. Die RG glänzt dafür im Kader mit zahlreichen Regionalliga-Routiniers, die angesichts des Derbys dennoch einen ruhigen Kopf bewahren werden und mit Vladimir Mandalov (61 kg, Freistil) und George Bucur (80 kg, Greco) zwei Topringer für die Ausländerposition haben.

ASV Urloffen II – KSV Rheinfelden

Mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren stellte der KSV vermutlich am vergangenen Wochenende nebenbei einen Liga-Rekord auf und trifft nun auf den ASV Urloffen II mit einem Schnitt von rund 20 Jahren. Sehr wechselhafte Ergebnisse liefert in dieser Saison die Reserve des Zweitligisten: Zum Rückrundenstart haben die Ortenauer den TuS Adelhausen klar besiegt und sind dann bei der RG Hausen-Zell unter die Räder gekommen.

Auch der KSV kann ein Lied davon singen, verlor man beim 18:18 einen Punkt. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle stehen die Hochrheinringer weiterhin gut da. Veteranen-Weltmeister Edgaras Voitechovskis (130 kg, Freistil) hat den Ausländerplatz des Venezolaners Luillys Perez Mora (98/130 kg Greco) übernommen und seinen Einstand mit einem Schultersieg gefeiert.