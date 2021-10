7 Er will irgendwann auch Professor sein, vorher veröffentlicht der Rapper Rin aber sein drittes Album das den Titel „Kleinstadt“ trägt. Foto: brownshootta

Rin veröffentlicht an diesem Freitag sein neues Album „Kleinstadt“. Wir haben mit Renato Simunovic, wie der Rap-Superstar aus Bietigheim-Bissingen bürgerlich heißt, über Erwartungshaltungen, Altersarmut, Elektro-Porsche und seine Einbürgerung gesprochen.















Bietigheim-Bissingen - Wie soll deutscher Rap im Jahr 2021 klingen? So ganz genau weiß das niemand. Hört man Rins neues Album, könnte man meinen, er hat sich nicht nur die Antwort, sondern auch die dazugehörige Frage ausgedacht. Grunge, Pop, Balladen – so hat Hip-Hop aus dem Südwesten jedenfalls noch nie geklungen. Gemeinsam mit den Producern Minhtendo und Alexis Troy hat der 27-jährige Rapper mit kroatischen und bosnischen Wurzeln ein Werk geschaffen, das der Region mit Doppelkennzeichen seinen ganz eigenen Sound geben will.