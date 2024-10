Right Livelihood Award: Alternativer Nobelpreis unter anderem für Palästinenser Amro

Right Livelihood Award

1 Die Preisträger erhalten im Dezember eine von Eva Hild geschaffene Skulptur, die aus eingeschmolzenen illegalen Schusswaffen hergestellt worden ist. Foto: Right Livelihood Foundation/dpa

Keine großen Namen, dafür große Taten: Aktivisten und Organisationen aus dem Westjordanland, Mosambik, Großbritannien und den Philippinen werden in diesem Jahr mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt.









Stockholm - Der palästinensische Menschenrechtsaktivist Issa Amro zählt zusammen mit der von ihm gegründeten Aktivistengruppe Youth Against Settlements zu den diesjährigen Trägern des als Alternativer Nobelpreis bekannten Right Livelihood Awards. Außerdem werden die indigene Aktivistin Joan Carling von den Philippinen, die Umweltaktivistin Anabela Lemos und ihre Organisation Justica Ambiental aus Mosambik sowie das britische Forschungsprojekt Forensic Architecture mit dem Preis ausgezeichnet. Das gab der Direktor der Right-Livelihood-Stiftung, Ole von Uexküll, in Stockholm bekannt.