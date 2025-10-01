Right Livelihood Award: Alternative Nobelpreise - Gemeinsam für eine bessere Zukunft

Die diesjährigen Alternativen Nobelpreisträger kommen aus ganz unterschiedlichen Weltregionen. Sie alle zeigen, welche Macht die Zivilgesellschaft hat - wenn sie sich organisiert.
Stockholm - Sie kämpfen fernab der großen Weltöffentlichkeit für eine lebenswertere Zukunft: Klimaschützer aus mehreren Inselnationen im Pazifik und eine Cyber-Expertin aus Taiwan werden in diesem Jahr ebenso mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wie anonyme Aktivisten in Myanmar und freiwillige Nothelfer im Sudan.