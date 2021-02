Rietvögel trauern Villinger Häser bleiben dieses Jahr im Schrank

Zum Jubiläum ein Button mit Maske

An der Fasnet 2021 hätte man ein Jubiläum feiern können: Vor genau 60 Jahren, 1961, liefen der "Romäus" und der "Krakes" als die ersten Figuren des 1958 gegründeten Vereins beim Villinger Umzug mit. Erinnern soll daran ein Jubiläumsbutton, der beide mit Mund-Nase-Schutz zeigt und über die Vereinshomepage (www.de-rietvogl.de) bestellbar ist.

Und damit hat es sich auch schon mit der alternativen Fasnet im Riet. Von Online-Auftritten halten Haas und seine Ratsmitglieder wenig: "Wir feiern Fasnet nur so, wie unsere Vorfahren es gemacht haben – oder gar nicht." Jeweils zu zweit trifft man sich derzeit allenfalls im Rietvogelnest in der Rietgasse oder in der Halle in der Sebastian-Kneipp-Straße. Beide Treffpunkte erfahren in der frei ­gewordenen Zeit kleine ­Neu- und Umbauten sowie ­Kosmetik, um an der Fasnet 2022 perfekt an den Start gehen zu können. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte habe man dafür und aufgrund der im vergangenen Jahr ­ausgefallenen Veranstaltungen und wöchentlichen Stamm­tische Spenden erbeten, sagt der Rietbürgermeister. Der Aufruf blieb nicht ungehört. "Ein großes Dankeschön an alle Spender".

Der Rietvogel steigt trotzdem auf

Der zu dieser Zeit normalerweise reichhaltig gefüllte Terminkalender bleibt ansonsten leer: kein Rietball, keine "Spittelfasnet" im Heilig-Geist-Spital, weder der große noch der kleine Katerempfang, kein Internationaler Frühschoppen, bei dem die Rietvögel am Fastnachtsdienstag in der "Hoorige Katz", dem Vereinsstüble der Katzenmusik, wieder in die Gastgeberrolle geschlüpft wären und freilich keine Umzugsteilnahmen. Die Häser der Eulen und Krähen, der Rietbollizei und der Rietwieber bleiben in den Schränken, der Kater bleibt unter der Obhut von Lisa Langenbacher, Enkelin der allerersten Katzenmotter Irmgard Langenbacher und seit 2020 Nachfolgerin von Iris Paulus im Turm.

"Zu Hause bleiben" ist in 2021 die närrische Devise, auch wenn es schwerfällt. Doch Halt! Eins gibt es noch, was sich die Rietvögel laut Haas trotz Corona nicht ­nehmen lassen: In den ­nächsten Tagen wird ihre Symbolfigur, der Rietvogel, an den Romäusturm gehängt – so wie immer.