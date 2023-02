30 Als Riet-Krähenfüße zeigte das Männerballett eine Performance über Schneewittchen und die sieben Zwerge. Foto: Willi Zimmermann

Nach drei Jahren Pause, „endlich sind wir wieder da“, die Rietvögel und das erwartungsfrohe Publikum im voll besetzten Saal des Villinger Münsterzentrums kamen voll auf ihre Kosten,

Auch kleinere Jubiläen durften begangen werden: Seit 40 Jahren findet der Rietball im Münsterzentrum statt, die Rietvögel gibt es seit 65 Jahren, seit zehn Jahren haben die „Schrägen Vögel“ ihre Auftritte. Der Nachwuchs führte in das Abend füllende Programm ein. Der Kinderprolog rappt das Stadtgeschehen, die Jungen und Mädchen sind ja seit der Pandemie auch gewachsen, noch glockenreine Stimmen, war es Helium, wurde gemunkelt. Das Kinderballett tanzte sich durch das nächtliche Riet.

Junge Gast-Rietvögel (von der Zunft) hatten von ihrem WG-Domizil (Wohngemeinschaft) tolle Einblicke: „Do kriegsch alles mit.“ Hinter den Jakob-Sisters verbargen sich unschwer erkennbar die Rietwieber, sie überzeugten nicht nur optisch, sondern natürlich auch musikalisch. „Bariser Dango“ wurde gesächselt; oder Zellultèe, „sch… egal mir sin so schee“.

Eule sucht Mäusle mit Dating App

Einsames Mäschgerle (wegen Pandemie) sucht Begleitung durch die Villinger Fasnet. Mit einer Dating App (Junge Rietvögel) sollte es kein Problem sein: Eule sucht Mäusle. Ansprüche an dem Partner hat man ja schon. Als der Herzbube (ein Rietbilizischt) ausgeguckt war, verbarg sich hinter der adretten Dating-Vorstellung sich der Opa. Eine verrückte Zeit für Familie Narr (Rödel`s), wenn das Wohnzimmer zum Klassenzimmer wird, die Online-Bestellungen zunehmen. Tauchten irgendwelche Krankheitssymptome auf: Nach Google konnte es alles sein: Pest, Borkenkäfer, Zylinderkopfdichtung.

Eine Moritat aus der Anfangszeit der Rietvögel erzählten die „Schrägen Vögel“, die seit zehn Jahren auf der Bühne stehen. Foto: Willi Zimmermann

Kräftigst eingeheizt wurde allen Anwesenden durch die Zeughouse Disco-Crew (Stadtmusiker), da hielt es niemand mehr auf den Sitzen. Die „Schrägen Vögel“ waren auch bei ihrem Zehnjährigen bestens drauf und glossierten das Stadtgeschehen. Auf jeden Fall, „es lebt sich guet in VS, diesem internationalen Städtle. Aber es got immer ebbis in d`Hos, VS du verstecktes Städtle. Die Straße hat Löcher, oh Jürgen; dann stopf sie, oh Detlef; mit dem Blitzer-Geld.“ Nostalgisch war die Moritat von der Knoblauchwurst aus der Anfangszeit des Vereins.

Kleiner Rietrabe zieht kräftig vom Leder

Kräftig vom Leder gezogen hat der kleine Rietrabe (Raphael Rabe) und legte die Finger tief in die Wunden. Darf man das heute noch so sagen, fragte und hinterfragte er. Wird Winnetou jetzt verboten, weil kleine Kinder Cowboy und Indianer spielen wollen? Er fragte sich, ob er vielleicht mal auf entgangene Lebensfreude klagen sollte, denn: Will man seine Ohren schonen, sollte man nicht gerade in der Färberstraße wohnen. Ansonsten sehe es auch aus, was Gebühren und Vorschriften anbetreffe, dass die Stadt am Vereinswesen genesen soll. Rabe schlägt vor, Moser und Schopfer sollten in den Gemeinderat. Das habe Unterhaltungswert und man könne Eintritt verlangen.

Riet-Krähenfüße holen alles aus sich heraus

Sportlichkeit und Anmut, alles aus sich heraus holten die Riet-Krähenfüße (Männerballett) zu ihrer Performance über Schneewittchen und die sieben Zwerge. Durch den Abend führten humorig de Opa (Peter Kerber) mit seinem Schwarzwaldmädel (Peter Haas). Noch lange nicht Schluss war der Abend anschließend mit Alleinunterhalter Helmut Doser.