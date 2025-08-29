Riesiges Interesse: Ettenheimer Food-Truck-Festival kann sich vor Anmeldungen kaum retten

Die Nachfrage am Food-Truck-Festival Ettenheim ist größer denn je: Es wollen so viele Wagenbetreiber dabei sein, dass der Organisator einen Anmeldestopp aussprechen musste.
„Wir freuen uns schon sehr auf den Start“, erklärt Philipp Siefert im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit Jahren veranstaltet der „Blumenhäfele“-Gründer das Food-Truck-Festival im Ettenheimer Gewerbegebiet Radackern, das von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. September, erneut zum Ort der kulinarischen Vielfalt wird. „Es kommen Trucks aus dem ganzen Bundesgebiet“, gibt er einen Einblick. So habe sich bereits ein Zwölf-Meter-Wagen angemeldet, der aus dem Unterallgäu anreist, um in Ettenheim Burger zu servieren. „Aber auch das Kinzigtal ist vertreten. Insgesamt werden 15 Speisewagen kommen“, so Siefert. Dabei werden die Besucher auch in diesem Jahr auf eine kulinarische Weltreise geschickt: von Südamerika bis Afrika bis hin zu asiatischen Spezialitäten ist alles vertreten, verspricht der Organisator.