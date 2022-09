1 Zurück blieb ein Loch in der Wand: In der Nacht auf Freitag wurde ein Geldautomat im Mietersheimer Fachmarktzentrum in die Luft gesprengt. Foto: Kamera 24

Mit brachialer Gewalt haben Unbekannte Freitagfrüh einen Geldautomaten im Mietersheimer Fachmarktzentrum geknackt. Ganze Gebäudewände wurden durch die Explosion weggerissen, ein angrenzender Beautysalon wurde vollständig zerstört. Wie hoch die Beute ist, mit der die Täter entkamen, ist noch unklar.















Lahr - Es war 3.23 Uhr, als viele Anwohner rund um das Ladenviertel aus dem Schlaf gerissen wurden. Die Explosion war mehrere Hundert Meter weit zu hören. Der Geldautomat, zu diesem Schluss kam Martin Spirgatis vom Gebäudemanagement der Volksbank, muss von außen mit einer immensen Wucht gesprengt worden sein, anschließend seien die Täter durch das entstandene Loch in der Außenwand in den Bankraum eingestiegen und hätten die Geldkassetten aus dem gesprengten Safe mitgenommen.

Wie viel Geld die Täter erbeutet hatten, konnte Spirgatis nicht einschätzen. „Es kommt darauf an, wann der Automat zuletzt gefüllt wurde.“ Schlimmstenfalls könnte es sich jedoch um eine sechsstellige Summe handeln.

Schaden am Gebäude bewegt sich wohl im sechsstelligen Bereich

Ähnlich groß ist der Schaden an dem Gebäude. Die Brandmeldezentrale, die direkt an den Bankenraum angrenzt, wurde vollkommen zerstört, eine Wasserleitung durchtrennt, mehrere Wände und Türen herausgerissen. Helmut Göppert, Statiker aus Friesenheim, sah sich noch in der Nacht den Schaden an.

„An der Statik des Gebäudes an sich scheint es keine Schäden gegeben zu haben“, so sein erster Eindruck. „Trotzdem ist man schnell auf einem sechsstelligen Betrag.“ Auch Spirgatis schätzt den Schaden an der Banktechnik auf einen hohen fünfstelligen Bereich. Ein vor dem Gebäude geparkter Kleinwagen wurde ebenfalls schwer beschädigt.

Polizei ermittelt auf Hochtouren

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, Näheres war am frühen Morgen noch nicht zu erfahren. Wann die Geschäfte entlang der Ladenzeile wieder öffnen dürfen, blieb zunächst unklar. Neben mehreren Streifen der Polizei und der Kripo war auch die Feuerwehr Lahr am Tatort. Sie wurde wegen der auslösenden Brandmeldeanlage alarmiert und kontrollierte das Gebäude.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen vor oder nach der Explosion gegen 3.25 Uhr verdächtige Personen oder ein Fahrzeug im Bereich des Geldautomaten aufgefallen sind. Hinweise werden unter Telefon 0781/21 28 20 entgegengenommen.