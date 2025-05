Riesiger Außenbereich eröffnet: Das bietet der neue Svommepol der Wasserwelt Rulantica

Das Wetter für die Einweihung des neuen Außenbereichs hätte sommerlicher sein können. Andererseits passten die vielen Wolken gut zum nordischen Thema Rulanticas, erklärte Moderator Ingo Dubinsky. Charles Botta, als Direktor des Bereichs Mack Solutions zuständig für alle Bauprojekte, sprach die Eröffnungsworte zum Svommepol, der passenderweise zum Tag des Bademeisters eingeweiht wurde. Sport, Ausbildung, Spaß und Entspannung – als das solle der „kreative Geniestreich“ Svommepol im Bereich Dynstrond bieten.

Die 25 Meter langen Bahnen ermöglichten es, Sport zu treiben. Zudem sollen dort die Schüler aus den umliegenden Gemeinden – bei der Eröffnung vertreten durch Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Philipp Klotz –, schwimmen lernen. Bereits jetzt stellt Rulantica Schulklassen Wasserflächen fürs Training zur Verfügung und das DLRG nimmt dort Seepferdchen-Prüfungen ab.

Aber auch der Wasserwelt selbst bietet der Svommepol neue Möglichkeiten: Die Ausbildung der Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie das Training für Bade- und Schwimmmeister könne nun in Rulantica selbst stattfinden – ohne wie bislang auf Partnerbetriebe angewiesen zu sein.

Wasser ist bis zu 32 Grad warm

Der Infinity-Bereich, die Grotte mit Bildschirmen und sprudelnden Wasserliegen entführten quasi in eine nordische Welt, ebenso wie die beiden Geysire, von denen einer Wasser und einer Nebel sprühe, erklärte die geschäftsführende Gesellschafterin des Europa-Parks Ann-Kathrin Mack.

Entspannung sollen die Gäste an der Swim-up-Bar mit 150 Sitzplätzen finden, die im Winter auch überdacht wird. Der Außenpool soll zudem ganzjährig geöffnet sein, ein verglaster Gang ermöglicht einen wetterunabhängigen Zugang direkt von der Halle aus. Das Wasser des Svommepol ist bis zu 32 Grad warm. Möglich macht das der tennisplatzgroße Technikraum unter dem Becken mit der um ein Blockkraftheizwerk erweiterten Infrastruktur. Mit seinen 660 Quadratmetern ist der Svommepol nochmals ein Viertel größer als der bestehende Außenpool „Friggs Tempel“.

Wasserfläche von 87000 Quadratmetern

Rulantica hat damit nun im Außenbereich eine Wasserfläche von 4700 Quadratmetern und zusammen mit dem Indoorbereich eine Wasserfläche von 8700 Quadratmetern. „Wahnsinn, was sich hier in den letzten fünfeinhalb Jahren getan hat“, erklärte Ann-Kathrin Mack in Bezug auf das im November 2019 eröffnete Rulantica. Das fand auch Moderator Stefan Mross, dessen Arena für die Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ sich in der Nähe der Wasserwelt befindet.

Stefan Mross will am 15. Juli mit „immer wieder sonntags“ starten

Er hoffe, dass er bei all den Änderungen rund um Rulantica den Weg in seine Arena noch finde, scherzte er. „Immer wieder sonntags“ soll ab 15. Juni wieder starten und dann durchgehend bis 26. August ohne Pause laufen. „Von Stargästen wie Andrea Berg und Andreas Gablier bis hin zum kleinen Kind am Mikrofon wird alles vertreten sein“, machte er schon einmal neugierig.

Ein weiterer Stargast war das französische Synchronschwimm-Team der Olympischen Spiele 2024 aus Paris, das den Gästen eine spektakuläre Eröffnungsshow mit Wasserballett bot und unter anderem einen Schlüssel vom Grund des Svommepol herausholte – das sichtbare Zeichen, das der Svommepol nun eröffnet ist.